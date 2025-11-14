مكتبة محمد بن راشد تفتح خزائنها في «آيكوم دبي 2025»

تشارك مكتبة محمد بن راشد، للمرة الأولى، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات المتاحف والتراث والثقافة من مختلف أنحاء العالم، في المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي تستضيفه دبي، ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

وضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، شارك معالي محمد أحمد المر، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بكلمة افتتاحية، سلط الضوء من خلالها على جوهر الرحلة الثقافية للأدب والموسيقى في الإمارات.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم تجربة رائدة في الحفاظ على تراثها الأدبي والموسيقي، من خلال ربط الشعر النبطي والأهازيج البحرية بالجذور الثقافية العميقة للهوية الوطنية، كما تلعب المتاحف والمكتبات والمهرجانات دوراً أساسياً في توثيق هذا التراث وإبرازه.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد أل مكتوم: «مشاركتنا في «آيكوم دبي 2025» تعكس التزامنا بدورنا في حفظ التراث الإنساني وإتاحته للأجيال، وتقديم نموذج ثقافي يعبر عن رؤية دبي في بناء مستقبل يقوم على المعرفة والانفتاح، ونحرص دائماً على أن تكون مقتنياتنا جسراً يربط العالم بتاريخ الإنسانية وإبداعاتها، ومنصة تلهم الزوار والباحثين على حد سواء».