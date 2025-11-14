جلسة تناقش «راهن المسرح العربي واليوناني»

أكد المسرحي الإماراتي طلال محمود، واليوناني بانايوتيس مينتيس، أن المسرح لا يزال الفن الأكثر قدرة على التعبير عن الإنسان ومواجهة تحولاته، وأجمع المشاركون على أن حضور المسرح العربي واليوناني اليوم يعكس استمرار الرسالة الإنسانية لهذا الفن.

وأوضح بانايوتيس مينتيس، خلال جلسة حوارية بعنوان «راهن المسرح العربي واليوناني»، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن المسرح لا ينافس الشاشة أو التكنولوجيا، بل يتجاوزها لأنه فن يُكتب ليعاش.

أما طلال محمود فقدم قراءة في تحولات المسرح الإماراتي والعربي، معتبراً أنه مشروع ثقافي وإنساني يعيد تعريف العلاقة بين المبدع ومجتمعه، مشدداً على أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أسس لنهضة مسرحية متكاملة، جمعت بين البنية التحتية والرؤية الفكرية.