«الشارقة للكتاب» يحتضن أمسية امتزج فيها الشعر بالموسيقى واللغة بالنغم

في ليلة امتزج فيها الشعر بالموسيقى، واللغة بالنغم، احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب أمسية بعنوان «شعر ووتر» نظمها اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن فعاليات دورته الـ44، جمعت بين الشاعرين ياسر دحى ونجاة الظاهري، على أنغام آلة القانون التي عزفتها بإتقان الفنانة سمية بو خشم، وأدارت الجلسة الإعلامية شيخة بن خميس.

منذ اللحظة الأولى، تحولت القاعة إلى فضاء تلتقي فيه القصيدة بالصوت والإيقاع، في تجربة فنية تجاوزت حدود الإلقاء التقليدي لتمنح الجمهور حالة حسية متكاملة تجمع الشعر والموسيقى في لغة واحدة. استهل الشاعر ياسر دحى، رئيس تحرير مجلة حوريت الثقافية، الأمسية بنص من مجموعته «على حافة الورق»، قدم فيه حواراً متخيلاً مع الشاعرين الراحلين أحمد راشد ثاني وأحمد عسل، مستعيداً عبره علاقة الشعر بالذاكرة والغياب. من جانبها، أمتعت الشاعرة نجاة الظاهري الجمهور بمجموعة من قصائدها التي جمعت بين الرهافة والصدق الإنساني، فافتتحت قراءاتها بقصيدة «قمر الشعراء» التي تقول فيها:

«ترنحت في رقصة الشعراء»، واختتمتها: «بالعطف يخلد صاحب العلياء». ورافقت العازفة سمية بو خشم قراءات الشعراء بعزف حي على آلة القانون، لتتحول القصائد إلى نغم بصري وسمعي.