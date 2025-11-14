«تريندز» يعلن الفائزين بجوائز «باحثي المستقبل»

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الشريك البحثي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وعبر مجلس شبابه، عن الفائزين بجوائز مسابقة «باحثي المستقبل»، في نسختها الأولى، والتي استهدفت طلاب الجامعات داخل الإمارات.

كما كرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المعرض. وحصلت على المركز الأول الطالبة ميرا الحوسني عن بحثها «تحقيق خصوصية البيانات الشخصية وأمنها في عصر التكنولوجيا»، وجاء الطالب لي زيكي في المركز الثاني عن بحثه «حوكمة مجموعة بريكس+ على مفترق طرق الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء»، وذهب المركز الثالث إلى الطالبة علياء بن خماس عن بحثها «إطلاق إمكانات التعاون لدول الجنوب».

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مسابقة «باحثي المستقبل» تأتي في إطار رؤية المركز الاستراتيجية لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم البحثية والعلمية.