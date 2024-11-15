العطاء الخيري والاقتصاد الإبداعي.. أدوار وآفاق وقيمة

نطمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالتعاون مع مبادرة بيرل، جلسة حوارية تحت عنوان «دور العطاء الخيري في الاقتصاد الإبداعي» وذلك في موقع «ايفيس سيكرت جاردن» في مدينة دبي. جاءت هذه الجلسة ضمن سلسلة حوارات «رواق الفكر» التي تنظّمها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والمُصَممة لإشراك الجمهور في الاطلاع على وجهات نظر الخبراء ورواد وقادة الفكر في القضايا الفكرية والإبداعية المُعاصرة في المنطقة.

وقد جمعت هذه الجلسة بين مجموعة من الخبراء والقادة من قطاعات الفن والثقافة وقطاع العمل الخيري، بالإضافة إلى الأفراد المحترفين الهادفين إلى تنمية المجتمع، حيث يُعتبر العطاء الخيري داعماً أساسياً للنمو المستدام والابتكار في مجال الفنون، وكذلك الرفاه المجتمعي على نطاق أوسع.

وقد شارك في الندوة الحوارية أصوات بارزة في المجال، ومن بينهم بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لآرت دبي، وندى رضا، مديرة مؤسسة السركال للفنون، وأُنس قطان، نائبة المدير ورئيسة قسم البحث والتعليم في فن جميل، بالإضافة إلى شيرين أتاسي، مديرة مؤسسة الأتاسي للفنون والتي قامت بإدارة الجلسة. وقد تمحور النقاش حول الدور الحيوي للعطاء الخيري في تمكين الفنانين ورعاية الفكر الإبداعي، بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وخاصة في عالمنا اليوم بعد الجائحة، التي تسببت في مواجهة قطاع الفنون لتحديات مالية كبيرة. وفي هذا السياق، قامت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لآرت دبي، بتسليط الضوء على دور العطاء الخيري في دعم مجال الفنون، ليس فقط كاستثمار مالي، بل كقرار استراتيجي من شأنه تشكيل وإثراء المستقبل.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن العطاء الخيري لا يقتصر فقط على سد الفجوات التمويلية الأساسية فحسب، بل يلعب أيضاً دوراً مُهماً في ضمان استدامة الصناعات الإبداعية. فيما أشاروا إلى أن الجهود الخيرية لديها القدرة الكبيرة على تشكيل مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وذلك من خلال دعم النمو المستدام، وتوفير الموارد الضرورية للفنانين والمنظمات الثقافية بشكل عام. كما أوضح المتحدثون بأن عوائد الاستثمار في الفنون والمجال الثقافي لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فحسب، بل هي محرك أساسي لتعزيز الإبداع وتحفيز الاستكشاف الفكري.