«انشر» يتوّج فائزي دفعة «مسار الإطلاق» الأولى

أعلن صندوق الشارقة للاستدامة في النشر- «انشر»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، عن الفائزين في الدفعة الأولى ضمن مسار الإطلاق، وذلك بعد اختتام برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى إعداد ودعم الجيل الجديد من الناشرين وتمكينهم من المهارات اللازمة للنجاح في قطاع النشر.

وتضمن البرنامج الذي امتد لمدة أشهر سلسلة من التدريبات والإرشادات التي اختتمت بتخريج 20 متدرباً وتقديم المشاركين عروضهم النهائية أمام لجنة تضم نخبة من خبراء القطاع، حيث جرى تقييم مشاريعهم بناءً على معايير تشمل الابتكار، ونماذج الأعمال، والجدوى المالية، وخطط النمو، والاستخدام الفعّال للمنحة.

وضمت لجنة التقييم كلاً من أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وعبد الرزاق الشريف، مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة كلمات، وإيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، وتامر سعيد، مدير إدارة وكالة الشارقة الدولية للآداب، وخولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب، وفاضل حسين، مدير إدارة مكتب الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، ومريم القصاب، مدير مكتب الرئيس التنفيذي، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

وأكد العامري أهمية البرنامج ورؤيته تجاه النهوض براهن صناعة النشر في الإمارات والمنطقة، بقوله: «نفخر بإطلاق هذا البرنامج تحت مظلة هيئة الشارقة للكتاب، الذي يجسد رؤيتنا لإعداد جيل جديد من الناشرين القادرين على إحداث نقلة نوعية في صناعة النشر، فما شاهدناه من إبداع وتفانٍ يعزز ثقتنا بالجيل الجديد من الناشرين، ويعمق إيماننا بأثر البرنامج على مستقبل صناعة الكتاب في الإمارات والمنطقة».

الفائزون في مسار الإطلاق

وأعلن «انشر» عن أسماء خمس فائزات تميّزن بنماذج أعمالهن المبتكرة، وهنّ: مريم ثاني الفلاسي، ودلال حسين الجابري، وشذى ناصر، وفاطمة حسين الحمادي، وأسماء عبدالحفيظ عمارة.

وستحصل كل منهن على حزمة دعم متكاملة تشمل وتتضمن حزمة الدعم منحة مالية لدعم النمو، ورخصة تجارية ومكتباً في مدينة الشارقة للنشر، وعضوية في جمعية الناشرين الإماراتيين، وتوقيع عقود مع وكالة الشارقة الدولية للآداب، والمشاركة في معارض الكتب الدولية، والمشاركة في منصة للتوزيع بخصومات مميزة، والاستفادة من منحة صندوق معرض الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق، إلى جانب فرص للتواصل مع خبراء القطاع، وتعزيز العلامة التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما سيحصل الفائزون على خصومات على الطباعة مع «لايتنينغ سورس الشارقة».

أما المشاركون الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بالمنحة، فقد أكد أحمد العامري توجيهات الشيخة بدور القاسمي لتوفير الدعم لهم، وبذلك سيمنحون رخصة تجارية مدعومة لمدة عام من مدينة الشارقة للنشر، ومساحة عمل مشتركة في مدينة الشارقة للنشر، وعضوية في جمعية الناشرين الإماراتيين، إلى جانب خصومات على الطباعة مع «لايتنينغ سورس الشارقة» إلى جانب فرص التواصل مع خبراء القطاع وإمكانية حضور بعض المعارض الدولية للكتاب، ما يعكس التزام «انشر» بدعم المواهب الناشئة وتعزيز بيئة النشر المحلية.