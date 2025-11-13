14 عملاً من 7 دول في القوائم القصيرة لـ «سرد الذهب»

كشف مركز أبوظبي للغة العربية عن القوائم القصيرة للدورة الثالثة من جائزة «سرد الذهب» 2025، والتي تضمنت 14 عملاً من 7 دول، توزعت على ثلاثة فروع هي: «القصة القصيرة للأعمال السردية المنشورة»، و«السرود الشعبية»، و«القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة».

واعتمدت اللجنة العليا للجائزة، برئاسة الدكتور عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، قائمة الأعمال المرشحة للقوائم القصيرة، بعد مراجعة تقارير لجان التحكيم، من قِبل أعضاء اللجنة، وهم:

الباحث والفنان الإماراتي علي العبدان الشامسي، والكاتب والروائي السوري تيسير خلف، والباحثة السعودية الدكتورة أسماء بنت مقبل الأحمدي، والدكتورة المغربية نجيمة طاي طاي غزالي، الخبيرة في مجال التراث غير المادي، والمرويات الشفهية، لتقييم مدى استيفاء الأعمال لشروط الجائزة، ومعاييرها، وأهدافها، ما يدعم مسيرة الجائزة في التميز والارتقاء بالإبداع في هذا المجال.

وقررت اللجنة العليا حجب جائزة فرع «السرد البصري» لهذا العام، فيما سيتم الكشف عن الفائزيْن بفرعي «الرواة»، و«السردية الإماراتية» لاحقاً.

وتضمنت القائمة القصيرة لفرع «القصة القصيرة - الأعمال السردية المنشورة»، أربع قصص، هي: «الرحلة إلى جبل قاف»، و«كل ما يجب أن تعرفه عن ش»، و«زمن سيد اللؤلؤ»، و«استعادة فراشة الصدر».

وشملت القائمة القصيرة لفرع «السرود الشعبية» أربعة أعمال أيضاً، وهي: «بعيدة برقة على المرسال- أشعار الحب عند نساء البدو»، إضافة إلى «الحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى (دراسة في المتعاليات النصية)»، و«سيرة الملك البدرنار بن النهروان برواية أحمد الرباط الحلبي»، و«حكايات من الواحات-العودة إلى الجذور».

وتضمنت قائمة فرع «القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة»، ستة أعمال، هي: «أكثر من أربعين شبيهاً»، و«حكايات مزدوجة»، و«نزيف الأطياف»، و«بئر الغياب -من حكايات الماء في الأساطير العمانية»، و«شجرة الفساتين»، و«أصوات البرية».