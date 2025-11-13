1326 مشاركة في الدورة الـ 19 من جائزة البُردة

أعلنت وزارة الثقافة عن انتهاء لجنة التحكيم الخاصة بجائزة البردة من عملية اختيار الفائزين في نسختها التاسعة عشرة، وذلك بعد تقييم شامل ومعمق لجميع المشاركات من الأعمال الفنية الإبداعية في الأنماط الفنية الإسلامية التقليدية.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل خاص لجائزة البردة 2025 برعاية كريمة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في متحف اللوفر أبوظبي بتاريخ 18 نوفمبر.

وقد شهدت هذه الدورة إقبالاً واسعاً من الفنانين والمبدعين من أكثر من 50 دولة حول العالم، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في دعم الفنون الإسلامية والارتقاء بها على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس رؤية القيادة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب من خلال الفنون والثقافة، وخاصةً أن دورة عام 2025 تأتي تحت شعار «التلاحم والتماسك الاجتماعي»، تماشياً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، لترسيخ قيم الوحدة والانسجام من خلال الإبداع الفني والثقافي.

واستقبلت الجائزة هذا العام 1326 مشاركة ضمن فئات الخط العربي، والشعر العربي، والزخرفة، مسجِّلةً زيادة بنسبة 23 % في عدد المشاركات مقارنة بالدورة السابقة.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة: «تعكس جائزة البُردة الدور الريادي لوزارة الثقافة في تمكين الفنون الإسلامية وتعزيز حضورها في المشهد الإبداعي العالمي، من خلال الجمع بين الأصالة والابتكار.

وقد جسدت المشاركة الواسعة هذا العام إيمان المبدعين حول العالم بدور الفنون في ترسيخ قيم التلاحم والتماسك الاجتماعي، وهي قيم جوهرية في مسيرة دولة الإمارات نحو مجتمع متآلف ومتعدد الثقافات».

وأضاف: «رسّخت جائزة البردة على مدار السنوات الماضية مكانتها على خريطة الفعاليات الثقافية والفنية المعنية بالفن الإسلامي، حيث يحرص الفنانون والشعراء من جميع دول العالم على المشاركة فيها، لإبراز فنونهم وإبداعاتهم، ونحن حريصون على تعريف المجتمعات العالمية بهذه الفنون وصون التراث الفني للحضارة الإسلامية».