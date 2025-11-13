سالم القاسمي: العلاقات الثقافية بين الإمارات وقطر تثري الإبداع الخليجي

زار معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، فعاليات النسخة الثانية من مهرجان «فريج الفن والتصميم» في «درب الساعي» بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

وقام معاليه، يرافقه الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري، بجولة داخل أقسام وأجنحة المهرجان، اطلع خلالها على أحدث الإبداعات الفنية والتصاميم المبتكرة، إضافة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، مشيداً بالجهود المبذولة لجعل المهرجان منصة تحتفي بالإبداع، وتدعم المواهب الشابة في مختلف مجالات الفنون البصرية والتصميم.

وأكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي أن العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات ودولة قطر تشهد تعاونا مستمراً في مجالات الفنون والتراث والإبداع، بما يعكس التزام البلدين بدعم الحراك الثقافي الخليجي وتعزيز مكانته عالمياً، مشيراً إلى أن مثل هذه المهرجانات تسهم في استدامة الحراك الفني بالمنطقة.