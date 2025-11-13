«الناشرين الإماراتيين» تعزز شراكاتها الدولية

تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين حضورها الريادي في المشهد الثقافي على المستويين المحلي والعالمي، من خلال مشاركتها الفاعلة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، مرسخة دورها في تمكين وتنظيم قطاع النشر في الإمارات.

ويحفل جناح الجمعية هذا العام بسلسلة من الملتقيات والاجتماعات والمبادرات الاستراتيجية، من أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة.

وضمن جهود التعاون الرامية إلى تطوير صناعة النشر ودعم استدامتها على المستويين الإقليمي والدولي نظمت الجمعية بالتعاون مع اتحاد الناشرين الدوليين اجتماعاً موسعاً ضم اتحاد الناشرين العرب، وعدداً من اتحادات النشر العربية.

وفي إطار توسيع الشراكات الدولية استقبلت الجمعية في جناحها وفداً من كبار الناشرين الفرنسيين يمثلون مؤسسات نشر عريقة، ما أتاح فرصاً واعدة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون، كما شهد الجناح اجتماعاً نوعياً بين جمعية الناشرين الإماراتيين وجمعية الصناعات الطباعية ومعدات الطباعة الصينية، بهدف توطيد أواصر التعاون بين البلدين.