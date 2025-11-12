محمد هجرس يوقع «كوميديا على الهامش» في «الشارقة للكتاب»



يوقع الكاتب الصحفي محمد هجرس كتابه الجديد «كوميديا على الهامش» خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وذلك يوم 15 نوفمبر الجاري، في جناح دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات.

ويضم الإصدار ثلاثة نصوص مسرحية وهي: «بوابة الآخرة»، «قلبي ولايكاته»، و«رعب»، وتميزت هذه النصوص بطرحها قضايا مجتمعية معاصرة بروح ناقدة مغلفة بالكوميديا الذكية، حيث تستعرض مشكلات اليومي والمعيشي للطبقات الدنيا التي تعيش في أسفل الهرم المجتمعي.

وقدم محمد هجرس باتساق إبداعي رؤية تجمع بين التلميح والنقد، مستلهماً شخصيات من بيئة الطبقات الهامشية التي سبق أن تناولها في أعماله القصصية ذات الطابع الريفي، وهو ما يعزز تسلسل مشواره الأدبي المرتبط بأدب الريف المصري وقيمه.

واستعرض الناقد عبدالفتاح صبري في مقدمة الكتاب رؤية الكاتب المسرحي محمد هجرس، واصفاً مسرحيته بأنها تسلط الضوء على شريحة اجتماعية غنية بالتناقضات، هذا المجتمع الذي ينبض بشخصيات تعيش على الهامش وفي قلب الفوضى، باحثة عن انسجام مؤقت أو متعة عابرة بالاعتماد على موارد الآخرين.

وأشار إلى أن هجرس استخدم الكوميديا كآلية فنية لتفكيك المأساة الكامنة وراء هذه الحياة، حيث قدم شخصيات تبدو هزلية على السطح، لكنها تخفي عمقاً من الألم واللهاث للبقاء تحت وطأة الاستخفاف بالمستقبل وعدم الاكتراث بالمصير.

اللافت في أعمال محمد هجرس المسرحية هو تقديمه لشخصيات تُجسد الواقع بطريقة كوميدية لا تخلو من الحزن المقنع، فقد عمد الكاتب إلى بث بساطة وسخرية متعمدة في تصرفات أبطاله وشخصياته، بهدف الكشف عن تعقيداتهم النفسية التي تعكس أزمة الواقع الاجتماعي الذي نعيشه؛ وهو ما يجعل القارئ أو المشاهد يواجه مرآة معبرة عن حقيقته اليومية ولكن بأسلوب يمزج بين النقد اللاذع والتسلية العميقة.

وقال محمد البعلي الرئيس التنفيذي لدار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات: إن المسرحية تأتي برؤية درامية متجددة تعكس قدرة المؤلف على تناول هموم الإنسان البسيط من واقع الحياة اليومية والعمل على صياغتها بكوميديا تجذب القارئ أو المتلقي، مؤكداً أن هدف الكاتب هو تحقيق متعة فكرية وعاطفية للقارئ دون أن يتجاهل تقديم مضمون يحمل قيم وتحديات هذا الواقع المعقد.