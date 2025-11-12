«بيتزا الديناصور».. مغامرة إبداعية لأطفال «الشارقة للكتاب»

في مشهدٍ تملؤه البهجة وتفوح منه رائحة الخبز الطازج، قدّم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 ورشةً تفاعلية بعنوان «بيتزا الديناصور»، جمعت الأطفال حول مائدة واحدة من الطهي والخيال، ليحوّلوا بأيديهم العجينة البسيطة إلى مجسّمات لذيذة على شكل ديناصورات.

قدّمت الورشة الشيف شهد محمد، التي شرحت للصغار خطوات إعداد البيتزا بأسلوب مبسّط ومرح، بدءاً من فرد العجين وتقطيعه باستخدام قوالب خاصة، وصولاً إلى تزيينه بالصلصة والجبن والزيتون.

وقالت الشيف شهد: «نمنح الأطفال فرصة ليعبّروا عن أنفسهم بالعجين، فكل واحد منهم يصنع ديناصوره الخاص، يضيف إليه لمساته قبل أن يدخل إلى الفرن».

وحين خرجت القطع من الأفران، علت أصوات الضحك والدهشة، وراح كل طفل يحمل بفخر «ديناصوره الصغير» ليتذوق ما صنعته يداه، في تجربة جمعت بين اللعب والإبداع والثقة بالنفس.

وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من الأطفال وأولياء أمورهم الذين شاركوهم لحظات الفرح والتجريب، ليتحوّل المكان إلى مطبخ مليء بالقصص الصغيرة التي يكتبها الصغار بأناملهم.

تأتي ورشة «بيتزا الديناصور» ضمن برنامج المعرض المخصص للأطفال، الذي يدمج بين التعليم والمتعة، ويقدّم أنشطة تفاعلية تعزّز الخيال وتربط الطفولة بالثقافة والإبداع من خلال تجارب حيّة تفتح أمامهم آفاق الاكتشاف.