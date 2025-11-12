جمعة الماجد ينال الزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال

منحت كلية لندن للأعمال، في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، معالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وسام الزمالة الفخرية، تقديراً لمسيرته الاستثنائية وإسهاماته البارزة في مجالات الأعمال والثقافة والتعليم والعمل الخيري على المستويين المحلي والدولي.

وقد حضر وفد من كلية لندن للأعمال إلى دبي خصيصاً لتسليم الوسام وشهادة الزمالة الفخرية، ضم البروفيسور سيرجي غوريف، عميد كلية لندن للأعمال، والدكتورة إميلي أ. روبن، عميد مشارك في قسم التطوير، والدكتور ديفيد نيكولاس، المدير المساعد، وذلك بحضور عبدالله خالد الماجد، وماجد خالد الماجد.

وكانت الكلية قد أعلنت منح الجائزة لمعالي جمعة الماجد خلال حفل التخريج السنوي لطلبتها، الذي أقيم في لندن بحضور رئيس مجلس الإدارة وعدد من الأساتذة وأولياء أمور الخريجين.

وخلال الحفل ألقت الدكتورة لويزا أليماني، الأستاذة المشاركة في ممارسة الإدارة بمجال الاستراتيجية وريادة الأعمال، كلمة أشادت فيها بجهود معالي جمعة الماجد في دعم الثقافة والتعليم وريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن كلية لندن للأعمال، التي تأسست عام 1964، تعرف ببرامجها الأكاديمية المتميزة، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين أفضل المؤسسات التعليمية في العالم، وتخرج فيها نحو 50 ألف مهني من 156 دولة.