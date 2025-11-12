مكتبة محمد بن راشد تحتضن توقيع كتاب «طريق القيادة: على خطى محمد بن راشد»

شهدت مكتبة محمد بن راشد في دبي، أمس، حفل توقيع كتاب «طريق القيادة: على خطى محمد بن راشد»، لمؤلفه الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وذلك بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين والأكاديميين والمهتمين بالفكر القيادي والإدارة الحكومية في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الإصدار في سياق الجهود المتواصلة لنقل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والإدارة، حيث يعكس الكتاب نهج سموه في بناء الإنسان وصناعة القادة وتمكين الحكومات من تحقيق التميز المستدام.

وقال الدكتور علي بن سباع المري:إن «طريق القيادة» يمثل خلاصة تجربة مهنية امتدت لأكثر من عقد من الزمن في العمل الحكومي، ونتاج تأمل عميق في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قدم للعالم نموذجاً فريداً في القيادة الملهمة والإدارة الفاعلة.

وأضاف: «حرصنا من خلال هذا العمل على توثيق التجربة القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ليس بوصفها سرداً لمسيرة قائد عظيم فحسب، بل كونها منهجاً تطبيقياً شاملاً في إعداد القادة وصناعة الأثر، يجمع بين الفكر والممارسة، ويضع أمام الكفاءات الوطنية خارطة طريق متكاملة نحو المستقبل».