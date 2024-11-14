نادين باخص توقع 3 قصص للأطفال في «الشارقة للكتاب»



توقع الكاتبة نادين باخص قصتها الجديدة للأطفال، والتي تحمل عنوان «في حقل البطيخ»، الجمعة (15 نوفمبر)، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، في جناح منصّة للتوزيع، وذلك تمام الساعة الخامسة مساءً، وهي قصّة فيها من الخيال ما يجعل الطفل منفتحاً على توقّعات إيجابية في الحياة، كما تشجعه على أن يكون أميناً، وتناسب الفئة العمرية التي تتراوح بين 4 إلى 8 سنوات، وصدرت عن دار بوابة الكتاب الإماراتية، والتي تعنى بالموضوعات التي من شأنها إطلاق خيال الطفل بالدرجة الأولى.

كما توقع قصّتي «عَبْرَ القلب»، والتي تحكي قصة كلّ طفل ولد في بلد المهجر، بعيداً عن حضن الأسرة الكبيرة وتحديداً حضنيْ الجدّ والجدّة، وتناسب جميع الأعمار، وقصّة «فستان تحمله الرياح» التي تزرع في قلب الطفل معنى أن يكون العطاء سبباً في سعادة الآخرين، مثلما يكون سبباً في سعادة الشخص الذي قام بفعله، وتناسب الفئة العمرية من 4 إلى 8 سنوات، وصدرتا عن شركة المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع، وتوقعهما في جناح الدار بالمعرض.

يذكر أن الكاتبة تحمل شهادة ماجستير في النقد الأدبي، ولها في أدب الأطفال عدد من الإصدارات منها: «لست بيضة مسلوقة» الصادرة عن دار أصالة - بيروت، و«عقلي يقول لي» عن دار سما - الشارقة، وسلسلة قصص للأطفال حملت عنوان «ألوان الذاكرة» عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ـ بيروت، كما صدر لها مجموعات شعرية ثلاث، ورواية، ودراسة نقدية.