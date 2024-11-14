«العمل عن بعد» تحت المجهر في إصدارات 2024



يواصل معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، تقديم المعرفة والوعي لجمهوره حول مواضيع حيوية ومعاصرة، من أبرزها «العمل عن بعد»، الذي أصبح يمثل نموذجاً متنامياً في سوق العمل العالمي، حيث حظي هذا النموذج باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، وتبنّته العديد من الدول، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، لما يوفره من مرونة وكفاءة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

ويتيح المعرض عبر مجموعة من الإصدارات المتخصصة، فرصة للزوّار للاطلاع على الأبعاد القانونية والتنظيمية لهذا النموذج، مقدماً مرجعية للباحثين والمهتمين.



تحليل ظاهرة العمل عن بعد في الإمارات

يستعرض كتاب «ظاهرة العمل عن بعد في دولة الإمارات العربية المتحدة»، من تأليف الدكتور محمد جمال أبو المجد، والصادر عن «ندوة الثقافة والعلوم»، دراسة مقارنة، تتناول أثر المتغيرات الديموغرافية والسلوكية والتكنولوجية، والعوامل الميسرة والمعوقة في اختيار نموذج العمل عن بعد. ويُبرز الكتاب مفهوم العمل عن بعد، ودور تطبيقات الإنترنت في انتشاره، إلى جانب الإطار النظري والدراسات السابقة التي تطرقت لهذه الظاهرة.

أما كتاب «عقد العمل عن بعد» للدكتور محمد علي سويلم، والصادر عن دار النهضة العربية، فيُقدم دراسة مقارنة، تتناول التشريعات الدولية والعربية حول العمل عن بعد، مستعرضاً الاتفاقيات والتشريعات المتعلقة به، في إطار منظمة العمل الدولية، إلى جانب تحليل آراء الفقه القضائي حول هذه التشريعات.



الحماية القانونية للعاملين عن بعد

ويستعرض كتاب «الحماية القانونية للعامل في عقد العمل عن بعد»، تأليف الدكتورة أميرة بدوي نجم، والصادر عن دار الفكر الجامعي، العمل عن بعد كنمط جديد في تنفيذ علاقة العمل. ويتناول الكتاب التنظيم القانوني لعقود العمل عن بعد، ويشرح آثارها، وكيفية انقضائها، ما يعزز فهم الإطار القانوني لحماية العاملين عن بعد.

كما تقدم دار الملايين للطباعة والترجمة والنشر، كتاب «العمل عن بعد – دليل منظمة العمل الدولية»، من ترجمة الكاتبة رهف الخطيب، والذي يعد مرجعاً صادراً عن منظمة العمل الدولية، لمساعدة الدول والمؤسسات في تنظيم العمل عن بعد، خصوصاً في الأزمات، مثل جائحة كوفيد 19، حيث يطرح الدليل حلولاً عملية لتنظيم العمل، وضمان التباعد الجسدي في بيئات العمل.



ذاتية العمل عن بعد وآليات تنفيذه

وفي إصدار آخر بعنوان «العمل عن بعد: ذاتيته – تنفيذه»، الصادر عن دار الكتب القانونية، يقدم الدكتور حمدي أحمد سعد دراسة تأصيلية وتحليلية مقارنة، تركز على أهمية العمل عن بعد من خلال تحليل مزاياه وعيوبه، وآليات تنظيم وقت العمل، والمتطلبات اللازمة لتحقيق كفاءة هذا النموذج.

وتتضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام، العديد من الإصدارات الأخرى التي تغطي مجالات متنوعة من الأدب والفكر والمعرفة، ليعكس رؤيته في تعزيز الثقافة والمساهمة في دعم مجتمع المعرفة، ويستمر المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «هكذا نبدأ»، حتى تاريخ 17 نوفمبر 2024.