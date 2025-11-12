بدور القاسمي: حريصون على ضمان حق الأطفال في القراءة والتعلم

جاء ذلك خلال حفل أقيم في بيت اللوال بالشارقة، بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عضو مجلس الأمناء لدى مؤسسة كلمات، وأعضاء مجلس أمناء «مؤسسة كلمات» ونخبة من كبار الشخصيات والوجوه الإعلامية والفنية الداعمة للعمل الإنساني والإبداع الفني.
وخلال الحفل، كشفت المؤسسة عن مجموعة من المنتجات تضم أزياء وقرطاسية وإكسسوارات مستوحاة من فن «الكاليجرافيتي» الذي يشتهر به الفنان «إل سيد».
والذي يمزج بين الخط العربي التقليدي والفن المعاصر ليحمل رسائل الوحدة والأمل والتفاهم بين الثقافات. ويعرف الفنان عالمياً بقدرته على تحويل الجداريات والمساحات العامة إلى لوحات فنية معبرة وأعمال ضخمة في مدن مثل لندن وباريس ودبي.
ويجسد هذا التعاون رؤية «مؤسسة كلمات» في استدامة العمل الإنساني وتوظيف الفن في خدمة القضايا النبيلة، إذ تعد مبادرة «تبنَّ مكتبة»، إحدى أبرز المبادرات الإنسانية العالمية التابعة للمؤسسة.
والتي تهدف إلى توفير مكتبات متنقلة، تضم كل واحدة منها 100 كتاب باللغة العربية، للأطفال في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات أو النزوح أو محدودية الموارد؛ فتضمن حقهم بالقراءة والوصول إلى الكتب.
قيم مشتركة
تؤمن مؤسسة كلمات برسالتها في الوصول إلى الأطفال الذين قد تغفلهم الظروف، وضمان حقهم في القراءة والتعلم والحلم بمستقبل أفضل. ويجسد هذا التعاون مع الفنان التونسي المبدع «إل سيد» قوة الشراكات الإبداعية في تحويل الرؤى إلى أثرٍ مستدام..
فجماليات فنه تعبر عن قيم الهوية واللغة والانتماء، وهي القيم ذاتها التي نعتز بها في مؤسسة كلمات. ومن خلال هذا التعاون، نقدم وعداً بأن يحمل مزيد من الأطفال الكتب بين أيديهم، ويكتشفوا من خلالها عالماً من الفرص والإلهام».
فتسهيل الوصول إلى المعرفة لا يكتفي بإلهام الناشئة فحسب، بل يؤسس لجيل قادر على إعادة تشكيل واقعه وبناء مستقبل أفضل لمجتمعاته».