«الشارقة للمكتبات» يختتم دورته الـ 12

اختتم مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات أعمال دورته الثانية عشرة، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع «جمعية المكتبات الأمريكية»، بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور 400 متخصص من الأكاديميين والباحثين وأمناء المكتبات من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، بمناقشات أكاديمية ومهنية ركزت على تطوير بيئات المعرفة وتعزيز دور المكتبات كمراكز فاعلة للتعلم والتواصل المجتمعي.

حيث شهد اليوم الختامي سلسلة من الجلسات والورش التي تناولت إدارة علاقات المتعاملين في المكتبات الجامعية والمكتبات الرقمية عالية التأثير، والأساليب المبتكرة للتواصل والتعليم، إلى جانب استعراض تجارب عربية ودولية حول تطوير عمل المكتبيين، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الفنية ومكتبات المدارس.

بيئة نابضة بالمعرفة وفي تعليقه على ختام المؤتمر، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب: «شكل لقاء أمناء وخبراء المكتبات من مختلف دول العالم في دورة هذا العام من المؤتمر دليلاً حياً على أن قطاع المكتبات، بمختلف أشكاله التقليدية والحديثة، هو حجر الأساس في تطور منظومات الوصول إلى المعرفة وبناء المجتمعات المتعلمة.

حيث عكست النقاشات الحية كيف تتحول المكتبة إلى فضاء حي لتطوير الإنسان، وكيف أصبح أمين المكتبة اليوم عنصراً فاعلاً ومتفاعلاً مع المجتمع، يشارك في صياغة مستقبل التعلم والبحث والابتكار».

وأضاف: «تؤمن هيئة الشارقة للكتاب، بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارتها، بأن التواصل العالمي والتعاون الدولي هما السبيل لاختصار المسافات أمام مسؤولي تطوير المكتبات، لأنهما يشكّلان استثماراً في المعارف والخبرات والممارسات الرائدة على مستوى العالم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المكتبية ودورها في تنمية الإنسان والمجتمع».