أمسية شعرية لنجوم تحكيم «شاعر المليون»

شهد المسرح الرئيسي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 أمسية شعرية مميزة جمعت أعضاء لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»، الذين قدّموا للجمهور باقة من القصائد النبطية والذكريات في أجواء من الإبداع والتفاعل الكبير.

شارك في الأمسية كل من الشاعر الكويتي حمد السعيد والناقد والشاعر الأردني الدكتور غسان الحسن، وأدارها الشاعر والناقد الإماراتي الدكتور سلطان العميمي الذي رحّب بالحضور، قائلاً «إن الشارقة باتت الوجهة الأجمل لعشاق الأدب والشعر والمعرفة».

استهلّ حمد السعيد الأمسية بقصيدة خصّ بها إمارة الشارقة، عبّر فيها عن امتنانه للمشاركة في هذا الحدث الثقافي العالمي، وحيّا من خلالها مكانة الإمارة وريادتها الثقافية، جاء في بعض أبياتها:

جيت ومعي شمس المحبة شارقة

بالشوق كبر ثويب وجبال السرات

كما قرأ الشاعر الكويتي حمد السعيد مجموعة من قصائده النبطية، وفي تفاعل مع الجمهور استجاب أيضاً لطلباتهم حيث أنشد المقطوعات الشعرية التي يحبون، ومن القصائد التي قرأ خلال الأمسية، قصائد مهداة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وقيمها وكرمها وحفاوتها، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الوجدانية والغزلية، ومن ضمن ذلك قصيدة «طبعك حياوي».

كما قدّم الدكتور غسان الحسن فقرات امتزج فيها الشعر بالذكريات، حيث شارك الحضور بمواقف طريفة من كواليس برنامج «شاعر المليون» منذ انطلاقه، متذكّراً استغراب بعض المشاركين في المواسم الأولى من وجود محكّم يرتدي بدلة رسمية في مسابقة للشعر النبطي، ما أثار موجة من الضحك بين الجمهور، كما استعاد محطات من مسيرته الأكاديمية في دراسة الشعر النبطي، متحدثاً عن أطروحته للدكتوراه في هذا المجال.