موسم ربع قرن يحتفي بالأدب والشعر

تواصل مؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين فعالياتها في موسم ربع قرن للآداب والفنون، التي انطلقت في 9 نوفمبر وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، سعياً إلى تسليط الضوء على أبرز مخرجات المنتسبيـن، وتعريف المجتمع بمؤسسة «ربع قرن» ومؤسساتها المنضوية المتمثلة في «أطفال الشارقة - وسجايا فتيات الشارقة - وناشئة الشارقة - والشارقة لتطوير القدرات»، وإبراز دورها الفاعل في اكتشاف وتنمية واستثمار طاقات الأطفال والناشئة والشباب، في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

وضمن هذا الموسم الذي يشهد زخماً كبيراً من الفعاليات المتنوعة، واحتفاءً بإبداعات المنتسبين الأدبية والشعرية، أقيمت على مدى يومي 12 و14 نوفمبر الجاري فعاليات ثقافية حظيت بإقبال جماهيري واسع، وذلك في مركز الطفل بالقرائن، وفي بيت الشيخ سعيد القاسمي في مدينة كلباء، واشتملت على معارض لنتاجات منتسبي مؤسسات ربع قرن في البرامج القرائية ضمن مسار الآداب واللغات، والتي أقيمت على مدار العام، ومن أبرزها: قصة في زجاجة والتي تضمنت مجسماً يمثل قصصاً تمت قراءتها وتسجيلها من قبل المنتسبين، بعد تنفيذ سلسلة من الورش في الكتابة الإبداعية والإلقاء الصوتي، أما ضمن مخرجات برنامج لنبدع قصة فقد تمكن المنتسبون من تصميم 12 بوابة كنتاج لإبداعاتهم الفنية للقصص التي تمت قراءتها، والتي نالت استحسان الجمهور.

ومن جانب آخر وضمن برنامج الكتب الصوتية والذي مكّن المنتسبين من التعرف على كل ما يتعلق بصناعة كتب اليافعين من بحث وكتابة ورسم وتصميم الكتاب وانتهاءً بالتسجيل الصوتي الذي تم عرضه ككتاب صوتي لإبداعاتهم القصصية.

تجدر الإشارة إلى أن الفعالية سلطت الضوء على إبداعات المنتسبين في سرد القصص بأسلوب شيق وإلقاء القصائد الشعرية وأداء العروض المسرحية لقصص متنوعة منها: «أصدقاء في الفضاء» وقصة «جزرة وإخوتها العشرة»، وغير ذلك من العروض التفاعلية التي حملت في مضامينها القيم الإنسانية الرامية إلى توعية الأطفال والنشء، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، ورفع رصيدهم المعرفي في مجال الكتابة الأدبية.

الجدير بالذكر أن هذا الموسم يستهدف الفئات العمرية من 6 إلى ما يقارب 30 عاماً، ليطلعهم على مخرجات برامج المسرح وفنون العرض والموسيقى والفنون السينمائية والفنون التشكيلية والآداب.