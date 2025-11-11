المتحف المصري الكبير يستقبل نحو 19 ألف زائر يومياً منذ افتتاحه

كشفت وزارة السياحة والآثار في مصر عن استمرار التدفق الكبير من الزوار على زيارة المتحف المصري الكبير حتى منتصف اليوم السابع من الافتتاح.

ويواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه لليوم السابع على التوالي منذ افتتاحه أمام الجمهور في الرابع من نوفمبر الجاري، حيث استقبل منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الثانية بعد الظهر اليوم أكثر من 12 ألف زائر من المصريين والأجانب.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة تسير بانسيابية تامة، مشيراً إلى أن المتحف استقبل اول أمس "الأحد" نحو 17 ألف زائر استمتعوا بجولة ثقافية وتجربة استثنائية داخل أروقته.

وأضاف أن متوسط عدد الزائرين منذ بدء الافتتاح العام بلغ نحو 19 ألف زائر يومياً، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على المتحف من مختلف الفئات والجنسيات.

وأكد غنيم أن هذا الإقبال المتزايد يعكس المكانة العالمية التي أصبح يحتلها المتحف المصري الكبير كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، مشدداً على حرص إدارة المتحف على تقديم تجربة فريدة وغنية لكل زائر من خلال تنظيم مسارات الزيارة وتوفير أحدث الخدمات.

تبلغ قيمة تذكرة الدخول إلى المتحف المصري الكبير للأجانب والعرب 1450 جنيهًا مصريًا، أي ما يعادل نحو 30 دولاراً أميركياً وفقاً لأسعار الصرف الرسمية في البنوك المصرية، فيما تُحدد التذكرة بـ 200 جنيه للمواطنين المصريين و100 جنيه لطلبة المدارس.

وتسعى مصر من خلال هذا الصرح الثقافي العملاق، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميًا في الأول من نوفمبر الجاري، إلى استقطاب نحو 8 ملايين زائر سنوياً، ما يضع المتحف في منافسة مباشرة مع متحف اللوفر في باريس، أحد أكثر المتاحف زيارة حول العالم، والذي تتجاوز إيراداته السنوية من التذاكر 250 مليون دولار.

وتُظهر معدلات الإقبال الحالية أن المتحف المصري الكبير قد يتمكن من تحقيق إيرادات تقارب 150 مليون دولار سنوياً من بيع التذاكر وحدها، دون احتساب العوائد الإضافية المتوقعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر وأنشطة الضيافة داخل محيطه.