«دبي للثقافة» تدعم الإبداعات والابتكارات الإماراتية

برنامج متنوع من التكليفات الفنية والمعارض والتركيبات الإبداعية والجلسات، يقدمه سوق أسبوع دبي للتصميم، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع دبي للتصميم، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُنظَّم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة».

وزارت شيماء راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، السوق، واطّلعت السويدي خلال جولتها، التي رافقها فيها خلود خوري مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة».

وصالح البريك مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، على مجموعة من الأعمال التي قدّمتها علامات تجارية محلية ناشئة، مدعومة من «دبي للثقافة».

وشملت الجولة مشروع «نخلة» المتخصص في ابتكارات مستوحاة من النخيل، تجمع بين الاستدامة والأناقة والهوية الثقافية، و«مسرانا» المتخصص في القهوة، و«متجر المبدعين» الهادف إلى إلهام أصحاب المواهب وتمكينهم، واستوديو «ألواني» الإبداعي، الذي يُعيد تصور المواد الفنية والسيراميك بأساليب مبتكرة.

كما زارت مشروع «الكاجوجة»، الذي ابتكرته الفنانة تغريد المحرزي، وعلامة Mutual.ae المتخصصة في تصميم أغطية فريدة للهواتف المتحركة، وعلامة «جامبينغ كليف»، التي تجمع في منتجاتها بين جماليات أسلوب الشارع والتصميم العملي.

بالإضافة إلى «يوتوبيا 777»، المتخصصة في ابتكار أزياء راقية وعصرية، تحمل لمسات ثقافية مستوحاة من روح الإمارات، و«ليتل كندورة» التي تجسّد روعة التصاميم التقليدية للأزياء المحلية المخصصة للأطفال، إلى جانب عدد من المتاجر الأخرى، التي تعرض أعمالها في السوق.

وخلال زيارتها، التقت السويدي مجموعة من أبرز المصممين والفنانين المشاركين في أسبوع دبي للتصميم، وأشادت بمستوى جودة الأفكار، ونوعية الأعمال المشاركة في السوق، الذي يشكل منصة مبتكرة، تسلط الضوء على إبداعات أصحاب المواهب ورؤاهم نحو مستقبل التصميم.

مؤكدةً أن الحدث يعكس ما تتمتع به دبي من بيئة جاذبة وداعمة للاقتصاد الإبداعي، بفضل منظومتها المتكاملة، القادرة على احتضان المشاريع الريادية الناشئة.

وأشارت إلى حرص «دبي للثقافة» على دعم المبدعين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، والمشاريع المحلية المشاركة في السوق، من خلال تهيئة بيئة قادرة على تمكينهم وتحفيزهم على التعبير عن طموحاتهم، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، تسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وجهودها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب. وشهد السوق مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية متخصصة في المنتجات اليدوية، قدمت تشكيلة واسعة من الأدوات المنزلية والمجوهرات والأزياء، إلى جانب منتجات الحياة العصرية المبتكرة والمستدامة.

وسيحصل جميع المشاركين فيه على خصم بنسبة 50 % على تصميم الهوية البصرية للعلامات التجارية من استوديو أجزل للتصميم، الذي سيقدم لهم أيضاً سلسلة من الاستشارات والجلسات الإرشادية، بهدف تمكينهم من تطوير مهاراتهم في أساليب العرض والتسويق التجاري لإبداعاتهم. ويأتي ذلك في إطار دعم «دبي للثقافة» لأصحاب المواهب المحلية، وتحفيزهم على عرض مشاريعهم أمام الجمهور.