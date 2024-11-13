الجامعة القاسمية تطلق سلسلة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

نظمت الجامعة القاسمية ندوة متميزة بعنوان «سلسلة الجامعة القاسمية في تعليم اللغة العربية»، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة.

وقد شهدت الندوة حضوراً لافتاً من كبار الشخصيات الأكاديمية والمهتمين، في مقدمتهم سعادة الأستاذ الدكتور حسن الملخ، نائب مدير الجامعة القاسمية للشؤون الأكاديمية، بالإضافة إلى عدد من عمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بالجامعة.

تأتي هذه الندوة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة القاسمية في تطوير وتعزيز مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها من مختلف أنحاء العالم، وتهدف السلسلة التي تتكون من سبعة كتب، إلى تلبية احتياجات الطلبة من خلال توفير نصوص تعليمية غنية تراعي المعاصرة والتطورات الثقافية، وكذلك الخصوصية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه السلسلة استكمالاً لرؤية الجامعة القاسمية وسياساتها التعليمية، والتي تهدف إلى دعم وتعليم اللغة العربية وتعزيزها لدى جميع الدارسين في مختلف المجالات، فضلاً عن كونها ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة القاسمية، والذي دائماً ما يؤكد على أهمية تعليم اللغة العربية وتأهيل الطلبة من مختلف دول العالم لإتقانها بكفاءة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية واللغوية المستمرة.

وقد تم تأليف هذه السلسلة عبر أساتذة مركز اللغات بالجامعة لتلبية احتياجات الطلبة الدارسين الذين يمثلون أكثر 127 جنسية لفهم قواعد اللغة العربية بشكل مكثف، وتدعيم خبراتهم، وتعزيز ملكاتهم اللغوية؛ عبر تطبيق أحدث المفاهيم والاستراتيجيات والنظريات الأساسية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وخلال الندوة، التي أدارتها الأستاذة مريم سعيد الحمودي، المحاضر بالمركز تناول الدكتور محمد الصحصاح، ق. أ مدير مركز اللغات بالجامعة، أهمية السلسلة التي تم تصميمها لتلبية احتياجات الدارسين ومراعاة الخصوصية الثقافية للمنطقة، لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في تعليم اللغة العربية من خلال تعزيز كفايات الطلاب في استخدام اللغة في الحياة اليومية والمهنية، وروعي أن تكون السلسلة تفاعلية تستجيب للتكنولوجيا الرقمية الحديثة وتسهل من طريقة تعلم العربية ببساطة ووضوح.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد الثوابية، المحاضر بمركز اللغات بالجامعة القاسمية، بأن السلسلة تمثل نقلة نوعية في كيفية تعليم اللغة العربية وتطوير مهارات الطلاب بشكل موازٍ لاحتياجاتهم الأكاديمية والحياتية بما يتوافق مع أهداف الجامعة القاسمية في تقديم تعليم متميز وداعم للطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية مع مراعاة الحقول الدلالية المعاصرة التي تتماشى مع تطور اللغة العربية في العصر الحديث.