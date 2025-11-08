محمد عبدالمقصود يوقّع «طاووس البراري» في «الشارقة للكتاب»

يوقّع الكاتب الصحفي والقاص المصري محمد عبدالمقصود مجموعته القصصية «طاووس البراري»، خلال فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك في 15 نوفمبر الجاري، في ركن توقيع الكتب.

ويضم الإصدار، الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات، عشر قصص قصيرة تقع في نحو 100 صفحة من القطع المتوسط، تدور معظمها في فضاءات متعددة بعدد من إمارات الدولة، من بينها القصة التي تحمل عنوان المجموعة وتشير إلى منطقة البراري في دبي.

وأهدى عبدالمقصود عمله الأدبي إلى دبي والقاهرة بكلمات مؤثرة تعبّر عن ارتباطه الإنساني العميق بالمدينتين، قائلاً: «إلى المدينة التي رأيت فيها وجوه كل المدن، فسكنتني دروبها وفرجانها نصف عمر أو يزيد...

إلى المدينة التي أهدتني أول شعاع نور، فجادت بأول طريق رحلة الحياة. إلى دبي.. إلى القاهرة، منكما رأيت العالم، وفيكما عرفت نفسي.. أنتما لكل الصور أصل وحياة».

وتُعد «طاووس البراري» تجربة قصصية غير نمطية، كونها العمل السردي الأول لعبدالمقصود بعد مسيرة إعلامية حافلة امتدت لنحو ثلاثة عقود في الإعلام الإماراتي. وقد تُوّجت مسيرته بنيله أكثر من 20 جائزة إعلامية وثقافية مرموقة، منها جائزة العويس للإبداع وجائزة تريم عمران الصحفية، إضافة إلى ترشحه لجائزة الإعلام العربي.