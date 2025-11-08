سميرة أحمد تروي سيرة ومحطات ريادتها المسرحية ضمن «الشارقة للكتاب»

شهدت الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب جلسة حوارية خاصة بعنوان «التجربة المسرحية النسائية في الإمارات»، ضمن برنامج «حوار مع رائدة من رائدات المسرح الإماراتي»، تحدثت خلالها الفنانة سميرة أحمد، حول مسيرتها الممتدة بين المسرح والدراما التلفزيونية، وأدارتها الشاعرة شيخة الجابري، بمشاركة الكاتبة صالحة غابش في التقديم.

وفي مستهل اللقاء، أوضحت صالحة غابش أن الجلسة تأتي استكمالاً لمشروع توثيقي أطلقه المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، تمثل في إصدار كتاب «رائدات المسرح الإماراتي» للكاتب ظافر جلود.

والذي يوثق إسهامات أسماء نسائية أسست، مع زملائهن، لمرحلة مفصلية في تاريخ المسرح المحلي. وأشارت إلى أن استضافة سميرة أحمد تسلّط الضوء على تجربة ثرية جمعت بين الالتزام الفني والرؤية المجتمعية.

وتحدثت الفنانة سميرة أحمد عن البدايات الصعبة لدخول المرأة الإماراتية إلى عالم المسرح، مؤكدة أن الطريق لم يكن ممهداً، وأن الاستمرار تطلب إيماناً بالفن ودعماً مؤسسياً حقيقياً. وأشادت بدور الشارقة ومسرحها الوطني في احتضان المواهب وصقل قدراتها.

مشيرة إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكّلت الأساس في ترسيخ حضور المسرح الإماراتي وازدهاره.

واستعادت سميرة أحمد بعض محطات مسيرتها، منها فترات الانقطاع والعودة إلى الخشبة، قائلة إن الفن بالنسبة لها «مسؤولية لا مجرد حضور»، وإن الموازنة بين العمل الفني والحياة الأسرية كانت ركيزة أساسية في تجربتها، معتبرة أن الدعم الأسري منحها القدرة على الاستمرار واتخاذ قراراتها بثقة.

وتطرقت الفنانة إلى واقع الدراما التلفزيونية الإماراتية، متناولة التحديات التي تواجه المنتجين والممثلين والكتّاب، مؤكدة أن دعم الهوية المحلية وتبنّي نصوص تعبّر عن المجتمع الإماراتي هما الطريق للحفاظ على تميز الدراما الوطنية.

وأوضحت أن المنصات الرقمية ومواسم العرض القصيرة قد تفتح آفاقاً جديدة للإنتاج، لكنها تتطلب رؤية واضحة واستراتيجية تطويرية تضمن استمرار الحضور الإماراتي على الشاشة.

وعبّرت عن أملها في أن يشهد المسرح الإماراتي جيلاً جديداً من الكاتبات والمخرجات يواصلن مسيرة الإبداع، ويقدمن أعمالاً تعكس قيم المجتمع الإماراتي وتنوعه الثقافي.

وفي ختام الجلسة، أثنت الشاعرة شيخة الجابري على الدور الذي أدته الفنانات الإماراتيات في ترسيخ التجربة المسرحية الوطنية، مشيرة إلى أن حضورهن أصبح جزءاً من الذاكرة الثقافية للدولة، وأن دعم الريادة النسائية في المسرح يمثل امتداداً لمسيرة التنمية الثقافية التي تقودها الشارقة والإمارات.