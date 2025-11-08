شرطة دبي.. برامج تعزز نشر المعرفة القانونية والأمنية

نجاحات كبيرة وشعبية لافتة، تحققها القيادة العامة لشرطة دبي في برامج مشاركتها ضمن المعرض، عبر منصتين، الأولى تمثلها أكاديمية شرطة دبي، في حين تستعرض الثانية مجلة «خالد» التوعوية والترفيهية للأطفال.

إذ تُشارك منصة أكاديمية شرطة دبي، بعرض 41 إصداراً في المجالات القانونية والشرطية والأمنية والجنائية، إلى جانب عرض المكتبة الرقمية، والتي تتضمن المناهج والكتب التخصصية للأكاديمية، بالإضافة إلى عرض نسخ من مجلة «الأمن والقانون».

وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، أن مشاركة الأكاديمية في المعرض، تأتي ضمن التزامها الدائم بنشر المعرفة القانونية والأمنية، وتوسيع نطاق التواصل مع المجتمع الأكاديمي والثقافي في الدولة وخارجها.

وأوضح أن المنصة تُعد فرصة استراتيجية لاستعراض التطورات البحثية التي تشهدها الأكاديمية، ومبادراتها في مجال التعليم الشرطي الحديث، القائم على الابتكار والتحول الرقمي، مُضيفاً أن الأكاديمية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع المهتمين بمجالات العدالة الجنائية والأمن المجتمعي، واستقطاب الكفاءات.