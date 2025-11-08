«دبي للثقافة» تتوّج الفائزين في مسابقة القوز للريادة الإبداعية

شهدت النسخة الثالثة من منتدى القوز للريادة الإبداعية، التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، نجاحاً لافتاً يعكس حيوية وقوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي وما تتضمنه من فرص تنموية تسهم في دعم الابتكار وتعزيز المشهد الإبداعي في الإمارة.

وتمكن المنتدى الذي عقد على مدار يومين في الخياط أفنيو من استقطاب نخبة من رواد الأعمال والمتخصصين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين شاركوا في سلسلة متنوعة من ورش العمل والجلسات والندوات النقاشية والإرشادية وجلسات التواصل التي عقدتها الهيئة، بهدف دعم رواد الأعمال وفتح الآفاق أمامهم، ومنحهم فرصة التواصل مع خبراء الصناعة، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع استثمارية ناجحة.

وخلال فعاليات ختام النسخة الثالثة من المنتدى، توجت «دبي للثقافة» الفائزين في مسابقة القوز للريادة الإبداعية الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة، وتشجيع رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تعزز قوة الاقتصاد الإبداعي في دبي.

حيث نال حمد خوري، مؤسس شركة «بداويس»، المركز الأول وحصل على مكافأة قدرها 80 ألف درهم، وجاءت صوفيا كاميلداي، مؤسسة منصة «آرت ديب»، في المركز الثاني ونالت جائزة بقيمة 50 ألف درهم. أما نزار أحمدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة MADE، فقد حلّ في المركز الثالث، وحظي بمكافأة بقيمة 30 ألف درهم.

كما حصل الفائزون على حزمة من الجوائز العينية المقدمة من شركاء المنتدى.