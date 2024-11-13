«كتّاب الإمارات» يوثق حضوره الثقافي

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن مشاركته في فعاليات معرض الشارقة للكتاب 2024، عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تنوعت بين الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية إلى جانب حفلات تواقيع الكتب التي صدرت عن الاتحاد حديثاً.

حيث نظم الاتحاد في يومه الأول بالمعرض، ندوة بعنوان «المعجم التاريخي للغة العربية من جهود التأليف إلى حقول البحث»، بمشاركة الدكتورة مريم بيشك، والدكتور إدريس أبو كراع ومانع اليماحي، أدار الجلسة الدكتور محمود البكري، وبحضور الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة وشيخة الجابري نائب رئيس مجلس الإدارة، مديرة فرع أبوظبي، إلى جانب مريم الزرعوني المسؤولة الثقافية في الاتحاد.

وفي اليوم نفسه، أقام الاتحاد أمسية شعرية بعنوان «أدين بدين الحب» شارك فيها الشعراء خالد النعيمي ومحمد المهيري والدكتور إبراهيم بورشاشن، بإدارة محمد ربيع حمّاد.

كما أقيمت في اليوم الثاني من مشاركة الاتحاد في المعرض، جلسة «قراءات قصصية» للفائزات بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها الأخيرة، شاركت فيها الفائزتان نورة الخوري وزينب الحداد، وأدارت الجلسة نهى مطر.

وتحدثت الفائزتان عن بداية مشوارهما في كتابة القصص القصيرة وعن تأثير القراءة الكبير في قدرتهما على الانخراط في هذا المجال، إضافة إلى قراءتهما لبعض المقتطفات من القصص التي شاركتا بها في الجائزة.

وفي السياق ذاته، نظم الاتحاد مساء الخميس ندوة بعنوان «البناء الفني لرواية طيشان» للكاتبتين مريم إبراهيم الزعابي وأسماء الجودر، تحدثتا فيها عن أحداث هذه الرواية وقدرتهما على دمج أفكارهما في إخراج هذا العمل الذي يعتبر باكورة أعمالهما الأدبية بصورة مرضية تتناسب مع الرسالة التي تريدان إيصالها للقراء، محبي الرعب والتشويق في الأعمال الأدبية، أدارت الندوة الدكتورة مانيا سويد.

وضمن أنشطة الاتحاد في المعرض، أقيمت مساء الأحد ندوة بعنوان «أشكال القصيدة المعاصرة من منظور النقد الأدبي الحديث» شاركت فيها الدكتورة ناجية الكتبي والدكتور نزار القبيلات، أدار الجلسة إسلام أبو شكير.

كما نظم الاتحاد في جناحه بالمعرض، حفلات توقيع للإصدارات الحديثة، حيث وقعت الكاتبة الدكتورة سعاد راشد المزروعي على كتابها «آليات السرد في الشعر الإماراتي المعاصر»، ووقعت الكاتبة الدكتورة بديعة الهاشمي على كتابها «القصة القصيرة جداً في الخليج العربي»، كما وقعت الكاتبة والروائية لولوة المنصوري على إصدارها الأخير الذي يحمل عنوان «لنا المدى والظلال.. قصائد من الإمارات».