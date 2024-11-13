بدور القاسمي: تاريخ الإمارات نموذج حي للحوار مع العالم

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، دشن «بيت الحكمة» بالشارقة ركن «أسولين» في مقره، وذلك بعد إطلاق كتاب «مليحة: كنوز الإمارات القديمة»، بتعاون مشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ودار «أسولين» العالمية للنشر.

ويستعرض الركن مجموعة متنوعة من إصدارات دار «أسولين» للنشر، موفراً للباحثين والطلاب والقراء والزوار فرصة الوصول إلى مجموعة من الكنوز الثقافية، حيث يستهدف هذا التعاون المشترك إثراء الأواصر الثقافية، والاحتفاء بتراث إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير نافذة إلى الفن والتاريخ والثقافة العالمية.

وصدر الكتاب خلال اليوم الافتتاحي لفعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حيث وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نسخة تذكارية من الكتاب، تجسيداً لرؤية سموه حول التزام الإمارة بالحفاظ على التراث والثقافة.

وحضر حفل تدشين ركن «أسولين» في «بيت الحكمة» نخبة من كبار الشخصيات، منهم سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، سعادة الدكتور عيسى عباس يوسف، مدير عام إدارة الآثار والتراث المادي بهيئة الشارقة للآثار، وبروسبر أسولين، المؤسس المشارك لدار «أسولين» للنشر، وممثلون عن وسائل الإعلام والصحافيون.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يعزز هذا الركن المخصص لدار أسولين للنشر مكانة بيت الحكمة بالشارقة مركزاً رئيسياً للتبادل الثقافي، وتعريف القراء والجمهور العالمي على تاريخنا المشترك، ويشكل كتاب «مليحة:

كنوز الإمارات القديمة» تجسيداً لرؤيتنا الرامية إلى تقديم تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وماضيها العريق كنموذج حي للحوار مع العالم، ونتطلع إلى مساهمة هذا التعاون في إلهام الزوار لاستكشاف ماضينا وفهم تراثنا والاعتزاز بإرثنا الخالد، الذي يشكل جزءاً أساسياً من هويتنا وذاكرتنا».

من جانبه عبر بروسبر أسولين، المؤسس المشارك لدار «أسولين» للنشر، عن تقديره وامتنانه لهذا التعاون مع «شروق» لإصدار كتاب «مليحة: كنوز الإمارات القديمة»، وعرضه في ركن «أسولين» الجديد في «بيت الحكمة» بالشارقة، إلى جانب إصدارات أخرى تتضمن مجموعة الأعمال الكلاسيكية.

وقال: «إن بيت الحكمة منارة ثقافية في المنطقة ومركز للمعرفة والتبادل الفكري، ونحن فخورون بعرض إصداراتنا فيه، ويشكل الركن الجديد مساحة تتيح للقراء فرصة استكشاف التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مجموعة من الإصدارات المتنوعة تتناول الفنون والتاريخ والثقافة العالمية، حيث يصحب كل كتاب من هذه المجموعة الزوار في رحلة عبر الزمن ويحتفي بالسرديات التي تشكل عالمنا الحاضر».