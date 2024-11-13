مهرجان طيران الإمارات للآداب ينطلق 29 يناير

كشفت مؤسسة الإمارات للآداب عن قائمة الضيوف المشاركين، وتفاصيل برنامج الدورة السابعة عشرة من مهرجان طيران الإمارات للآداب 2025، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،‌ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 29 يناير حتى 3 فبراير 2025، في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، متضمنة أكثر من 150 فعالية، بما في ذلك الفعاليات المفضلة للجمهور مثل «أبيات من أعماق الصحراء»، و«بعد النهار في ليل»، «ملتقى الأفكار» وبرنامج العائلة.

وضمت قائمة الضيوف المشاركين المؤلف صاحب الكتب الأكثر مبيعاً عالمياً، أبراهام فيرجيز، الحائز جائزة نوبل للآداب، وعبد الرزاق قرنح، الصحفية الحائزة جائزة «إيمي»، وهالة جوراني، الكاتب والرسام الشهير لسلسلة «مذكرات طالب»، جيف كيني، الكاتب والسيناريست متعدد المواهب دانيال هاندلر - المعروف أيضاً باسم ليموني سنيكيت.

وصاحب «سلسلة من الأحداث المأساوية»؛ والمرشح لجائزة الـ«بوكر»، تشيجوزي أوبيوما، والكاتب الموسوعي والرحالة د. محمد المنسي قنديل، والروائي والباحث عبد الإله بن عرفة، والشخصية الثقافية للعام، واسيني الأعرج، والكاتب والشاعر خالد البدور، والشيف الفلسطيني المرموق ومؤلف كتاب للطبخ، فادي قطان.

منصة للحوار

وحول إطلاق الدورة السابعة عشرة من المهرجان قالت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب المديرة الإدارية لدار «ELF» للنشر: «يشكل مهرجان الإمارات للآداب منصة أساسية للحوار والنقاش والتأمل، حيث أصبح الحوار العالمي حول الهوية والثقافة ضرورة قصوى، لذا يسعدنا استضافة رموز أدبية من حول العالم تعبر أعمالهم عن جوهر هذه القضايا».

تجمع عالمي

يقام مهرجان طيران الإمارات للآداب بالشراكة مع الراعي الرسمي، طيران الإمارات، والشريك المؤسس، هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» المعنية بالقطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: «أصبح مهرجان طيران الإمارات للآداب أحد التجمعات الأدبية الرائدة في العالم، بفضل تنوع الكتّاب المشاركين فيه والأفكار الملهمة، التي تناقش وتفتح آفاقاً جديدة، وتكشف عن رؤى متنوعة».

شراكة استراتيجية

وستتولى هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» رعاية محور «بالإماراتي» لهذا العام؛ الذي يحتفي بالثقافة الإماراتية، ويتيح للكتّاب الإماراتيين والعالميين فرصة اللقاء على مسرح المهرجان، ومناقشة مجموعة من التجارب المتنوعة مع نخبة من الكتّاب الإماراتيين، ومنهم الشاعر عادل خزام.

والدكتورة نورة الكربي، والفنانة أسماء الرميثي، والشاعر علي الشعالي، والكاتبة صالحة غابش، والكاتب والمدرب حمدان بن شفيّان العامري، والكاتبة نادية النجار، والمخرجة السينمائية نهلة الفهد، وغيرهم العديد.

وأكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على النهوض بقطاع الثقافة والفنون، وضمان استدامته وتطوره عبر دعم وتمكين المبدعين وأصحاب المواهب، وتعزيز حضورهم على الساحة الثقافية.

وقال: «تحول مهرجان طيران الإمارات للآداب إلى منصة فاعلة تجمع الكُتّاب وأهل الفكر والأدب من كافة أنحاء العالم في دبي للاحتفاء بإنجازاتهم وإبداعاتهم، عبر سلسلة من الفعاليات والجلسات التي تسهم في مد جسور التواصل بين المجتمعات، وتحفز على التبادل الثقافي فيما بينها»، مشيراً إلى سعي الهيئة عبر رعايتها لمحور «بالإماراتي» إلى تهيئة بيئة إبداعية قادرة على تمكين المثقفين الإماراتيين من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم المختلفة.

الفعاليات الخاصة

بداية من أمسية «أبيات من أعماق الصحراء» في مخيم «كارفان سراي»، حيث يجتمع الشعراء من حول الوطن العربي والعالم تحت سماء مرصعة بالنجوم للاحتفال بالقصص. كما يمكن للجمهور الانغماس في عالم من الغموض خلال فعالية «كل ما يلمع»، حيث تنكشف الأسرار مع كل وجبة، أو يمكن التوجه إلى مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة جميرا، للاستمتاع بليلة القانون والشعر مع مجموعة من أبرز الشعراء والفنانين.

جلسات حوارية

ويضم برنامج الدورة 17 من مهرجان طيران الإمارات للآداب العديد من الجلسات الحوارية، ومنها جلسة خاصة مع الكاتب الكاتب جريم ويلسون مؤلف كتاب يتناول السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويسلط الضوء على الصفات الشخصية والإنجازات الكبيرة لسموه، كما سيستمتع الجمهور بجلسة ملهمة مع أبراهام فيرجيز.

حيث يستكشف الطبقات العديدة لروايته الأكثر مبيعاً، «عهد الماء»، بينما يمكن للحضور التعرف على إسهامات د. محمد المنسي قنديل، وواسيني الأعرج، والتعرف على دورهم جميعاً كرواة متميزين.

كما يناقش تشيجوزي أوبيوما، المرشح مرتين لجائزة الـ«بوكر» العالمية، أحدث أعماله الرائعة «الطريق إلى البلاد»، بينما تروي إحدى أهم الشخصيات البريطانية والممثلة الحائزة العديد من الجوائز، أليسون ستيدمان، قصة حياتها بأسلوبها المميز.

وتأخذ ميجان هيس الجمهور في رحلة عبر تاريخ الموضة، وتكشف عن التأثير المدهش للألوان على حياتنا. ويتاح للجمهور فرصة للاستراحة من نمط الحياة المتسارع، وتعلم فن الراحة مع تريشيا هيرسي.

وتقدم كل من كلير ماكنتوش وجيسامي هيرد نصائح قيمة وواقعية حول كيفية التعامل مع أحلك ظروف الحياة.

فيما تعيد إيما دابيري تعريف مفهوم الجمال حسب شروطنا الخاصة. ويقوم كل من رشا سمير وحنين الصايغ بالكشف عن الروابط المعقدة، التي تربطنا بوالدينا، فيما يتحدى كل من ممدوح حمادة، وأحمد الصادق الجانب المظلم بجرعة من الفكاهة والذكاء.

بعد النهار في ليل

وتتضمن فعاليات النسخة الحالية من المهرجان مزيجاً من العروض والألعاب والأنشطة المتنوعة، حيث يقدم برنامج «بعد النهار في ليل»، مجموعة مميزة من المواهب المحلية والعالمية مثل كيلي كلانسي، وأسماء الرميثي، وهاريشيتا جوبتا، وماجد الأهدل وغيرهم، مجموعة من العروض والجلسات المميزة.

يقدم المهرجان عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإبداع والترفيه مخصصة للقرّاء الصغار؛ يشارك فيها أبرز الكتّاب والرسامين من دولة الإمارات والعالم.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة التعرف بعمق على مواضيع مهمة مع الكتّاب المفضلين لديهم، من خلال سلسلة نقاشات مجانية، كما يقدم المهرجان فعاليات مخصصة للكتاب المبتدئين والخبراء على حد سواء تعينهم ضمن مختلف مراحل رحلتهم الإبداعية، إذ تقدم الناشرة السابقة والكاتبة والمدربة هارييت جريفي مخيم تدريب متخصص، على مدى يومين، لاستكشاف كل ما تتطلبه رحلة الكتابة الإبداعية.

وتتعمق الكاتبة كلير ماكنتوش في كيفية بناء شخصيات معقدة ذات أبعاد مختلفة في ورشة تفاعلية مميزة. إلى جانب ذلك يجتمع نخبة من الناشرين الإماراتيين حول طاولة الحوار، لمناقشة تحديات عالم النشر والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة الواعدة.

حفلات توزيع الجوائز

يُعلن عن الفائزين في مسابقات مؤسسة الإمارات للآداب للكتابة والقراءة والأداء في حفلات مميزة خلال المهرجان. تشمل الفائزين في كأس «شيفرون» للقرّاء، ومسابقة «بنك الإمارات دبي الوطني – الشعر للجميع».

ومسابقة الأطفال لكتابة الرسائل، ومسابقة «دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر» لكتابة القصة، ومسابقة «أركاديا - كتاب في صندوق»، وجائزة «الفطيم» للكلمة المصورة. وتقيم مبادرة «أصوات أجيال المستقبل» لمنطقة الشرق الأوسط حفلاً خاصاً لإطلاق كتاب «أصوات شابة من شبه الجزيرة العربية».