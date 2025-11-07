بدور القاسمي تكرّم الفائزين بجوائز «الشارقة للكتاب»

وذلك خلال حفل خاص أقيم ضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض الذي تنظمه الهيئة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري.
وجعلوا من الكلمة مسؤولية، ومن الإبداع وعداً دائماً بالتجدد، وبمتابعة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، صاروا شركاء في بناء ذاكرة تمتد من الكتاب إلى القارئ، ومن الكلمة إلى كل ممارسة يومية مهما كانت صغيرة».
رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة.. من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط»، وتسلم الجائزة الدكتور محمد عبدالله محمد سالم العلي، الرئيس التنفيذي للمركز.
وفي «فئة الإبداع الأدبي» (النصوص المسرحية)، فاز الدكتور عبدالحكيم الزبيدي عن كتابه «ليالي قرطبة» الصادر عن الهيئة العربية للمسرح، في حين نالت الكاتبة أسماء الهاملي جائزة «فئة الرواية الأولى» عن روايتها «قبيلة الرمال» الصادرة عن دار بوملحة للنشر والتوزيع.
وفي الفئات الأجنبية، فازت الكاتبة Siphiwe Gloria Ndlovu بجائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي لعام 2025 عن عملها The Creation of Half-Broken People الصادر عن Picador Africa، وتسلّمت الجائزة نيابةً عنها Aoife Lennon-Ritchie. كما نالت الكاتبة سونيتا كريش نان جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي لعام 2025 عن كتابها
وتسلم الجائزة أحمد سفيان أبوطوق، مدير الدار، أما جائزة «أفضل دار نشر أجنبية» لعام 2025، فذهبت إلى Penguin Random House – الهند، وتسلم الجائزة قوروف شري ناقيش، المدير التنفيذي للدار.
وكرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، خلال الحفل، رعاة الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقديراً لدعمهم المستمر في إنجاح هذا الحدث الثقافي العالمي.
وشمل التكريم الشريك الرسمي شركة e& اتصالات، وشريك التطوير شركة أرادَ، والشريكين المصرفيين بنك الاستثمار وبنك الشارقة، إلى جانب الشريك البحثي مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
كما تم تكريم الشريك الإعلامي الرسمي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشريك الإعلامي شبكة أبوظبي للإعلام، والشريك الاستراتيجي مطار الشارقة الدولي، والداعم التقني المالي المالية المركزية.