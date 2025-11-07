30 إصداراً جديداً لـ«الشارقة للتراث» في المعرض

يعرض معهد الشارقة للتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر جناح متكامل، أحدث إصداراته ومشروعاته البحثية والعلمية.

ويقدم المعهد خلال مشاركته هذا العام 30 إصداراً جديداً في مجالات التراث الثقافي الإماراتي والعربي، حيث تشمل دراسات علمية، وتوثيقات ميدانية، ومجموعة ثقافية متخصصة، سيتم توقيعها على مدى أيام المعرض بمشاركة عدد من الباحثين والكتّاب الإماراتيين والعرب.

ويصاحب ذلك برنامج ثقافي متكامل يضم خمس جلسات حوارية، تتناول موضوعات نوعية مثل: رعاية المشروعات التراثية، والمكتبات التاريخية، والتراث والذكاء الاصطناعي، وغيرها من القضايا المرتبطة بحفظ الموروث وصونه.

ويقدم جناح المعهد أكثر من 800 عنوان تغطي مختلف مجالات التراث الثقافي الإماراتي والعربي. وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أن المعرض يمثل منصة معرفية عالمية تعكس مكانة الشارقة الثقافية وريادتها – على المستويين الإقليمي والدولي – في دعم النشر وصون الذاكرة الوطنية.