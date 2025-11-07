مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يستعرض بـ«الشارقة للكتاب» جهوده في توثيق تاريخ الإمارات

تشارك إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. ويعرض المركز في جناحه مجموعة من الإصدارات والدراسات التي تعكس جهوده في توثيق تاريخ الإمارات وتسجيل مروياتها الشعبية.

كما سيشهد الجناح إطلاق وتوقيع ثلاثة إصدارات جديدة تُضاف إلى سلسلة الإصدارات التي يعمل المركز على تطويرها سنوياً، وتشمل موضوعات تتعلق بالموروث الاجتماعي، والتاريخ البحري، والذاكرة الشفوية للمجتمع المحلي، بالإضافة إلى المواضيع التراثية المرتبطة بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحظى مشاركة المركز هذا العام باهتمام متزايد، نظراً لما تمثله من فرصة للتفاعل المباشر مع جمهور القرّاء والباحثين، وتقديم محتوى يوثق لحظات مهمة من تاريخ الإمارات، ويعزز فهم الأجيال الجديدة لعناصر تراثهم الوطني، كما تهدف المشاركة إلى تعزيز الحوار الثقافي، وإبراز دور المركز كونه جهة مرجعية في المجالات المتعلقة بالتراث والهوية.