مكتبة محمد بن راشد تستعرض في «الشارقة للكتاب» مشاريعها وخدماتها

تشارك مكتبة محمد بن راشد في الدورة الـ 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الثقافة والمعرفة، وتسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها، وخدماتها المتميزة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم:

وتقدم المكتبة مجموعة متنوعة من الورش والأنشطة التثقيفية والتعليمية المصممة لتلائم جميع فئات الزوار.

«تشكل مشاركتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة مميزة لتقديم مكتبة محمد بن راشد وإصداراتها القيّمة، ومبادراتها المبتكرة أمام جمهور واسع من القراء والمثقفين من حول العالم». وتابع: «نستعرض من خلال تواجدنا مشاريعنا الثقافية وخدماتنا الرقمية الحديثة التي تسهّل الوصول إلى المعرفة، وتعزز تجربة الزوار من جميع الأعمار، كما تمكننا من تبادل الخبرات وبناء جسور ثقافية مع المجتمع المحلي والدولي».