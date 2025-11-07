مجلس الإمارات للإعلام يطلق «أول إصدار» لدعم المواهب الإبداعية

أعلن مجلس الإمارات للإعلام، خلال مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عن إطلاق برنامج «أول إصدار»، الذي يمثل مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المبدعين الإماراتيين من نشر إصداراتهم الأولى وتمويلها بالكامل، دعماً لتحويل أفكارهم المتميزة إلى مشاريع إبداعية رائدة.

وتعزيز حضور الكاتب الإماراتي في الساحة الإبداعية من خلال زيادة الإنتاج الأدبي وتنوع الإصدارات، إلى جانب إثراء المكتبة الإماراتية بإبداعات جديدة ومتنوعة في مجالات الأدب والفكر.

وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، إن الإمارات حاضنة الإبداع ومنطلق المبدعين لتحقيق طموحاتهم وكتابة قصص نجاحهم، وإن مأسسة الدعم للمواهب الواعدة نهج راسخ فيها، تتكامل في تحقيقه المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة محفّزة على الإبداع واستدامة نموه.

وأضاف معاليه أن إطلاق برنامج «أول إصدار» يأتي ليجسّد التزام مجلس الإمارات للإعلام بتمكين المبدع الإماراتي، ومنحه منصة عملية لتحويل فكرته إلى تجربة نشر متكاملة تُسهم في تعزيز المحتوى المحلي. وأكد معاليه أن البرنامج يعكس رؤية المجلس في بناء قاعدة وطنية من الكتّاب والمبدعين الشباب القادرين على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح معاليه أن برنامج «أول إصدار» هو منصة وطنية لتمكين الكفاءات الإماراتية الصاعدة في مجالات الفكر والإبداع، وشريك لكل موهبة تحمل فكرة تستحق أن ترى النور.

وسند للمبدع الإماراتي في رحلته الأولى نحو الإنتاج الأدبي والمعرفي، وأنه يعكس ثقة الإمارات بقدرات شبابها، وحرصها على تحويل الإبداع الفردي إلى طاقة وطنية خلاقة، وإبراز إسهامات أبنائها في إثراء المعرفة وصناعة المستقبل.