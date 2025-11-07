«دبي للثقافة» و«فكر» تنظمان جلسة «الكتابة في الخليج»

في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم جلسة نقاشية بعنوان «الكتابة في الخليج: الذاكرة، الهوية، والأدب» بالشراكة مع مؤسسة فِكْر، وهي مركز دراسات استراتيجية متعددة التخصصات تغطي الشؤون الدولية والسياسات العامة والحوكمة العالمية، وذلك يوم 9 نوفمبر الحالي في معهد فكر في السركال أفينيو، القوز.

ويأتي ذلك في سياق التزامات الجانبين الهادفة إلى تحفيز المبدعين والجمهور على استكشاف تطور المشهد الأدبي في منطقة الخليج، وما يتضمنه من مساحات حيوية للتبادل الفكري والتأمل في مفاهيم الهوية والذاكرة واللغة، وإبراز قوة السرد ودور الأدب في تشكيل ملامح المستقبل.

وتستضيف الجلسة 3 مبدعات إماراتيات، هن الشاعرة الدكتورة عفراء عتيق، والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم، والكاتبة صالحة عبيد، لمناقشة تقاطعات الكتابة والهوية والذاكرة ودورها في صياغة السرد الأدبي المعاصر في المنطقة.

كما ستتناول المشاركات تطور دور الأدب في صياغة سردٍ معاصر يعبر عن التجربة الثقافية الخليجية، ومساهمة الكاتبات في إعادة تعريف المشهد الأدبي الخليجي، وأساليب تناول الكتّاب لموضوعات الانتماء والإرث والتحوّل في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة، إضافة إلى أهمية اللغة والترجمة والتأليف في حفظ الرواية الخليجية ونقلها إلى الجمهور العالمي.