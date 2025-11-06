جائزة العويس الثقافية تحتفي بالفائزين الثلاثاء المقبل

يقدم الفائزون بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة التاسعة عشرة 2024-2025، شهادات عن مسيرتهم الإبداعية، ويوقعون كتبهم الصادرة حديثاً عن المؤسسة، وتُعرض لوحات بورتريه لكل فائز في المعرض الدائم بقاعة المعارض، وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، في مقر مؤسسة العويس بشارع الرقة بدبي.

وعملاً بالتقاليد المتبعة في جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تصدر المؤسسة كتاباً لكل فائز أو تعيد طباعة أحد الكتب النافدة، حيث تمت طباعة مجموعة الأعمال الشعرية للشاعر حميد سعيد الفائز بجائزة الشعر، وكتاب «لورنا سنواتها مع جواد سليم» للروائية إنعام كجه جي، التي فازت بجائزة القصة والرواية والمسرحية.

وكتاب النقد الأدبي المعاصر «واقع وآفاق» للناقد د. حميد لحمداني، الذي فاز بجائزة الدراسات الأدبية، وكتاب «دراسات في التاريخ العثماني المغاربي خلال القرن السادس عشر» للمؤرخ التونسي عبدالجليل التميمي، الذي فاز بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

وعلى هامش هذه الفعالية تُعرض لوحات بورتريه لكل فائز بريشة رسامين مرموقين، حيث رسم الفنان علي المعمار صورة الشاعر حميد سعيد، ورسم الفنان فواز أرناؤوط صورة الروائية إنعام كجه جي، ورسم الفنان محمد حسين صورة الناقد د. حميد لحمداني، ورسم الفنان بابو رام شاندرا صورة المؤرخ د. عبدالجليل التميمي.

يذكر أن مؤسسة العويس قد أعدت برنامجاً حافلاً لتوزيع الجوائز يتضمن جلسة حوارية للناقد حميد لحمداني يديرها د. أحمد المنصوري في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء في مقر المؤسسة.

وجلسة حوارية مع الروائية إنعام كجه جي تديرها الروائية صالحة عبيد، الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، في قاعة الفكر بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة في الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل في فندق إنتركونتننتال، وعلى هامش التكريم ستقدم أوركسترا أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حفلاً موسيقياً ساهراً يشارك فيه 45 مغنياً وعازفاً، يقدمون ألواناً من الموسيقى العربية الأصلية.