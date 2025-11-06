«تريندز» يحصد جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات

حصد مركز تريندز للبحوث والاستشارات جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات، عن كتابه «عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار.. رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة من عصر ما قبل اللؤلؤ إلى عالم ما بعد النفط».

وذلك ضمن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، التي تخصصها هيئة الشارقة للكتاب لتكريم الكتّاب والناشرين المساهمين في إثراء المشهد الثقافي الإقليمي والعالمي بإصدارات أدبية وبحثية وإبداعية مميزة.

وسلمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الجائزة للدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، كما تم تكريم المركز باعتباره شريكاً بحثياً لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ44.

ويُعد هذا الفوز والتكريم تقديراً للجهد العلمي والبحثي والمعرفي الكبير الذي يبذله مركز تريندز للبحوث والاستشارات في سبيل النهوض بحركة الثقافة العالمية، كما يؤكد مكانة «تريندز» كونه واحداً من أبرز المراكز الفكرية الرائدة والداعمة للثقافة والمعرفة والإبداع على المستويين الإقليمي والدولي.

ويوثق كتاب «عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار» الدورات التاريخية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي مرت بها المنطقة. ويحمل الكتاب رسالة جوهرية، تتمثل في كيفية مواجهة تحديات المستقبل بثقة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن فوز المركز بجائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات عن كتاب (عصر اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار) ليس تتويجاً لكتاب بعينه، بل تأكيد على رؤية المركز في دعم الثقافة والمعرفة.

وتعزيز ثقافة البحث العلمي الهادف والقائم على التحليل الموضوعي والاستشراف المستقبلي، كما يبرز دور «تريندز» في توثيق مسيرة المنطقة وتقديمها نموذجاً يستحق الدراسة والتحليل للأجيال الحالية والقادمة وللباحثين من حول العالم».

وذكر أن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب تُعد من أبرز الجوائز الثقافية في منطقة الشرق الأوسط، ما يضفي على فوز المركز بهذه الجائزة أهمية خاصة، ويعكس الثقة الكبيرة في مخرجاته الفكرية والبحثية، ويؤكد أيضاً التزام «تريندز» برسالته العالمية، كونه منصة رائدة عالمياً لنشر الفكر المستنير والبحث العلمي الرصين، إلى جانب دوره في إثراء المكتبة العربية والعالمية بأعمال بحثية ومعرفية قيمة.