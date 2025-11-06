بدور القاسمي: ملتزمون بدعم الابتكار الثقافي وحماية حقوق المبدعين

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، أول من أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ووزارة الاقتصاد والسياحة على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بهدف تعزيز سبُل التعاون والتبادل المعرفي في مجال الملكية الفكرية ودعم صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة كل من أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، والدكتور عبدالرحمن المعيني، وكيل قطاع الملكية الفكرية، وذلك بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير إطار عمل مشترك لحماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأهمية حماية المحتوى الإبداعي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التشريع والابتكار والمعرفة.

كما تسعى الاتفاقية إلى تمكين قطاع النشر المحلي من خلال مبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية الناشرين الإماراتيين ووزارة الاقتصاد والسياحة يُجسّد التزامنا الراسخ بدعم الابتكار الثقافي وحماية حقوق المبدعين، ويعكس إيماننا العميق بأن المعرفة تمثّل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة».

وأضافت: «لقد كانت الجمعية منذ تأسيسها منارة لتعزيز ثقافة النشر والإبداع، وتسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين الناشرين والمبدعين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات الدولة في مجال الملكية الفكرية، الذي يشكل حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي متوازن يحفظ الحقوق ويشجع على الإنتاج الإبداعي».

وأكدت الدعم الكامل لكل المبادرات الوطنية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمعرفة، وتعزيز حضورها بوصفها بيئة حاضنة للمبدعين والمفكرين وصنّاع المحتوى.