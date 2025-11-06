«منتدى دبي للصورة» يُعقد 13 نوفمبر على هامش «هيبا»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (هيبا)، عن إقامة النسخة الرابعة من «منتدى دبي للصورة» بجدول فعاليات مكثّف، يشمل 6 فعاليات متنوعة، تُعقد بتاريخ 13 و14 نوفمبر الجاري، الفعاليات تُقدّمها مجموعة من الشخصيات الفوتوغرافية البارزة من الإمارات والكويت ومصر وفلسطين وإثيوبيا والولايات المتحدة.

تأتي النسخة الرابعة من المنتدى، عقب الحفل الختامي المرتقب في متحف دبي للمستقبل، في 11 نوفمبر الجاري، الذي سيتم خلاله تكريم الفائزين بالدورة الرابعة عشرة من «هيبا»، والتي كانت تحت عنوان «القوة».

والذي سيشهد حضوراً دولياً كبيراً من جميع أنحاء العالم. وقد أشارت معدلات التسجيل المُسبق في المنتدى إقبالاً كبيراً، فور الإعلان عنها على منصات الجائزة وموقعها الرسمي.

وقال علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة: «سعداء باهتمام الجمهور بحضور فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى، وهذا امتدادٌ للأثر الملموس والفعّال الذي أحدثته النسخ السابقة، من خلال 14 فعالية مختلفة، طرحت قضايا بالغة الأهمية للمصورين، وناقشت أفكارهم وطموحاتهم وتصوّراتهم المستقبلية».

وأضاف: «تحرص «هيبا» على التفاعل الإيجابي مع مجتمعات المصورين المحلية والدولية، وتقديم الأوعية المعرفية والمهارية المنسجمة مع مستجدات صناعة التصوير على مستوى العالم. ونحن واثقون بأن النسخة الرابعة من المنتدى، ستُسعد المصورين، وتهديهم تجربة مُفعمة بالفائدة والمتعة والتجديد».

يشهد اليوم الأول للمنتدى جولة تصوير عملية في مناطق دبي القديمة، بعنوان «عبر أزقة الزمن»، تقودها المصورة الإماراتية علا اللوز. تبدأ الجولة 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً.

من الساعة 3 - 5 عصراً، سيكون الجمهور على موعد مع جلسة حوارية بعنوان «التصوير في عصر الذكاء الاصطناعي»، يديرها المصور الإماراتي حسين الموسوي رئيس تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية.

ويشارك فيها المصورة الإثيوبية عايدة مولونه، والفنان البصري الفلسطيني يحيى قدورة، والمصورة الأمريكية كارين أيجنر. ستُقام الجلسة في فندق شيراتون جراند بشارع الشيخ زايد بدبي.

مسك الختام لليوم الأول، سيكون بمحاضرة «السرد القصصي رغم التحديات» للمصور الأمريكي «ريك سمولان»، الفائز بالجائزة التقديرية لهذه الدورة، وستُقام المحاضرة من الساعة 6 - 8 مساءً، في فندق شيراتون جراند بشارع الشيخ زايد بدبي.

اليوم الثاني من المنتدى، سيبدأ بجولة تصوير في متحف المستقبل، بعنوان «سيمفونية الخطوط: التصوير المعماري»، يقودها المصور المصري وائل أنسي، الجولة ستبدأ في السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة.

من الساعة 3 - 5 عصراً، سيكون الجمهور على موعد مع ورشة عمل بعنوان «التعديل الذكي باستخدام لايت روم»، يُقدّمها المصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي. ستُقام الورشة في فندق شيراتون جراند بشارع الشيخ زايد بدبي.

الفعالية الختامية ستكون محاضرة بعنوان «فن المحتوى المؤثّر»، يُقدّمها المصور الأمريكي الفائز بجائزة صُنّاع المحتوى لهذه الدورة مارك سميث، وستكون المحاضرة من الساعة 6 - 8 مساءً، في فندق شيراتون جراند المذكور سابقاً.