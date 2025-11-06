«دبي للثقافة» تعرّف موظفيها بأحدث التوجهات الوطنية في مجال الابتكار

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ورشة عمل بعنوان «إطار الابتكار الحكومي المُحدَّث لدولة الإمارات العربية المتحدة»، بهدف تعزيز مهارات قيادات وفرق عمل الهيئة وتعريفهم بأحدث التوجهات الوطنية في مجال الابتكار.

وناقشت الورشة، التي أشرف عليها نخبة من خبراء المركز، آليات تبني مفاهيم وأدوات الابتكار الحديثة، بما يُسهم في تحقيق الأثر الإيجابي وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكدت هالة بدري، مدير عام الهيئة، حرص الهيئة على نشر ثقافة الابتكار وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير منظومتها الإدارية والتنظيمية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتوجهات حكومة دبي. ولفتت إلى أهمية الورشة ودورها في توفير الأدوات والحلول التي تمكن قيادات الهيئة وفرق عملها من تخطيط وتصميم المبادرات النوعية وتوظيفها لخدمة القطاع الثقافي.