حاكم الشارقة يشهد إطلاق «كلمات» دار «سراب»

علامتها الجديدة دار «سراب»، المتخصصة في إصدار الكتب الفنية الفاخرة (كتاب طاولة القهوة)، التي توثّق الفنون والثقافة العربية برؤية بصرية معاصرة، تجمع بين جمالية التصميم وعمق المحتوى المعرفي، لتقدّم للقارئ تجربة متميزة تُبرز غنى الهوية العربية وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل الثقافي مع العالم.
ويأتي بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، جمال الإمارة من خلال لقطات جوية آسرة تكشف تناغم عمرانها وطبيعتها. أما الإصدار الثاني، فهو بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، وعنوانه «مساجد الشارقة».
فالكتب الفنية ليست مجرد مطبوعات فاخرة، بل وسائط تحمل روح الثقافة وتقدّمها بأسلوب يليق بثرائها وتنوّعها، ومن خلال «سراب»، نسعى إلى إبراز حضور الهوية العربية في هذا المجال، ونفتح أمام القارئ نافذة جديدة يرى من خلالها الجمال والمعرفة في صورة واحدة».
وأضافت: «نستلهم في هذا المشروع روح الشارقة الثقافية التي عودتنا دائماً على الابتكار في خدمة المعرفة، وعلى تحويل المبادرات الثقافية إلى مشاريع مستدامة تواكب العصر وتخدم الإنسان في المقام الأول؛ فنحن نؤمن أن لكل كتاب رسالته، ولكل فكرة وسيلة للتعبير عنها».