حاكم الشارقة يشهد إطلاق «كلمات» دار «سراب»

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، إطلاق المجموعة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

علامتها الجديدة دار «سراب»، المتخصصة في إصدار الكتب الفنية الفاخرة (كتاب طاولة القهوة)، التي توثّق الفنون والثقافة العربية برؤية بصرية معاصرة، تجمع بين جمالية التصميم وعمق المحتوى المعرفي، لتقدّم للقارئ تجربة متميزة تُبرز غنى الهوية العربية وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل الثقافي مع العالم.

واستهلّت «سراب» انطلاقتها بإصدار أربعة كتب فنية فاخرة تعكس تنوّع المشهد الثقافي والمعرفي في إمارة الشارقة، ويوثق الإصدار الأول الذي يحمل عنوان «الشارقة من السماء».

ويأتي بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي، جمال الإمارة من خلال لقطات جوية آسرة تكشف تناغم عمرانها وطبيعتها. أما الإصدار الثاني، فهو بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، وعنوانه «مساجد الشارقة».

وجاء الإصدار الثالث بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب بعنوان «مكتبات الشارقة – قرن من المعرفة»، أما الإصدار الرابع، فصدر بالشراكة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ودار أسولين تحت عنوان «مليحة – كنوز قديمة من الإمارات العربية المتحدة».

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يمثّل إطلاق علامة «سراب» امتداداً لرؤيتنا في تطوير أشكال جديدة من التفاعل مع المعرفة، وإعادة تقديم الكتاب كعمل بصري يجمع بين الفكرة والجمال.

فالكتب الفنية ليست مجرد مطبوعات فاخرة، بل وسائط تحمل روح الثقافة وتقدّمها بأسلوب يليق بثرائها وتنوّعها، ومن خلال «سراب»، نسعى إلى إبراز حضور الهوية العربية في هذا المجال، ونفتح أمام القارئ نافذة جديدة يرى من خلالها الجمال والمعرفة في صورة واحدة».

وأضافت: «نستلهم في هذا المشروع روح الشارقة الثقافية التي عودتنا دائماً على الابتكار في خدمة المعرفة، وعلى تحويل المبادرات الثقافية إلى مشاريع مستدامة تواكب العصر وتخدم الإنسان في المقام الأول؛ فنحن نؤمن أن لكل كتاب رسالته، ولكل فكرة وسيلة للتعبير عنها».

