وزير الثقافة والتواصل المغربي: «الشارقة للكتاب» من أهم المعارض العالمية في قطاع النشر

أكد الدكتور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، القيمة الكبيرة التي يمثلها معرض الشارقة الدولي للكتاب مشيراً إلى أنه يعد واحداً من أهم المعارض العالمية في قطاع النشر والكتاب، حيث يعبر عن أهمية القراءة وضرورة تعزيز اقتصاد المعرفة.

جاء ذلك خلال زيارته، معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تتواصل فعاليات دورته الـ43 حتى 17 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، وكان في استقباله أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وأحمد التازي، سفير مملكة المغرب لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي زيارة الوزير المغربي بالتزامن مع الاحتفاء بالمملكة المغربية ضيف شرف الدورة الـ43 من المعرض، حيث رافقه أحمد بن ركاض العامري في جولة شملت مختلف أرجاء المعرض والأجنحة المشاركة.

وأوضح الوزير المغربي أن المعرض يُعد منصة مهمة للناشرين المغاربة الذين يمثلون قطاع النشر في المغرب، حيث يعرضون أحدث وأهم الإصدارات التي تُعرّف زوار المعرض من الإمارات والعالم على نتاجات الثقافة والمعرفة المغربية، وما يقدمه كتّاب وأدباء وفلاسفة المغرب. وأضاف أن سوق النشر في الشارقة يُعد واحداً من أكبر أسواق النشر عالمياً.