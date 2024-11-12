مؤلفات سلطان القاسمي المسرحية إلى اللغة المالايالامية

صدر عن منشورات القاسمي مجموعة من الأعمال المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مترجمة إلى اللغة المالايالامية، وهي إحدى عشرة مسرحية كتبها سموه في الفترة من 1998م إلى 2018م، والمسرحيات هي:

«النمرود»، «الواقع صورة طبق الأصل»، «القضية»، «عودة هولاكو»، «كتاب الله.. الصراع بين النور والظلام»، «داعش والغبراء»، «علياء وعصام»، «الحجر الأسود»، «طورغوت»، «شمشون الجبار» و«الإسكندر الأكبر».

وتأتي هذه الترجمات في إطار رؤية «منشورات القاسمي» الهادفة للوصول إلى القراء على اختلاف لغاتهم في مختلف أنحاء العالم، واستجابة لرغبة العديد من المثقفين في دول شرق آسيا لقراءة أعمال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسعياً نحو تبصيرهم بمحتوى الأعمال العلميّة والتاريخية والأدبية والروائية والمسرحية لصاحب السمو حاكم الشارقة، باعتبارها نافذة على المسرح العربي يطلع خلالها العالم الشرقي على ذخائر المسرح الجديد في العالم العربي المعاصر.

وتتحدث جميع مسرحيات سموه عن واقع الأمتين العربية والإسلامية من منظور تاريخي يستدعي بعض الحوادث والشخصيات بتفسيرات عصرية تناقش مشكلات الواقع العربي والإسلامي في زمن العولمة ودعاوى الغرب ضد العرب والمسلمين، وأن هذه الرؤية التي يعالج بها سموه التاريخ يتعامل بها أيضاً في حواراته مع الآخر وفي جميع فعالياته الثقافية، من أجل صورة إيجابية وصحيحة عن العرب والمسلمين.