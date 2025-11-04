12 فعالية لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات في «الشارقة للكتاب»

يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي سيقام في مركز إكسبو الشارقة بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب، من 5 إلى 16 نوفمبر، ببرنامج ثقافي متنوع يعكس ثراء المشهد الأدبي الإماراتي والعربي، ويحتفي بالكلمة والإبداع في مختلف أشكالهما.

ويضم برنامج الاتحاد 12 فعالية تجمع بين الندوات النقدية والجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية والمنصات المفتوحة للشباب، بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء والإعلاميين والمبدعين من دولة الإمارات والدول العربية.

تنطلق فعاليات الاتحاد 5 نوفمبر بجلسة تحمل عنوان «أثر المكان في الإنسان وتشكل سمات المجتمع في الرواية الإماراتية» بمشاركة علي أبوالريش، ونادية النجار، ود. هند السعدي، تليها في اليوم التالي أمسية شعرية موسيقية بعنوان «شعر ووتر» تجمع عدداً من الأصوات الشعرية الإماراتية والعربية، يشارك فيها عبدالله السبب، ونجاة الظاهري، وياسر دحي، وشيخة بن خميس، بمصاحبة العازفة سمية بوخشم.

وتتوالى الفعاليات لتتناول موضوعات متنوعة، منها «العربية وعائلتها اللغوية من النصوص المقدسة إلى الأدب»، بمشاركة د. مريم بيشك، ود. محمد تمام الأيوبي، وأ. فاطمة كرمستجي، إضافة إلى جلسة حوارية بعنوان «المسرح الإماراتي مرايا الواقع على الخشبة»، بمشاركة مرعي الحليان، ومحمد سيد أحمد، وياسر النيادي.

ويقيم الاتحاد جلسة «انزياح النقد من القصة إلى الرواية - إضاءات على القصص الفائزة بجائزة غانم غباش 2025»، بمشاركة د. عبدالدائم السلامي، وعبير أحمد الحارثي، وأحمد لوتاه، إضافة إلى جلسة «الطلائع الأدبية في مؤسساتنا الأكاديمية»، بمشاركة يوسف محمد، وفاطمة محمد، ووضحة البلوكي، حيث يستعرض المشاركون تجاربهم في الكتابة الأدبية بين أدب الطفل وأدب الرعب والجريمة، وأمسية «مع الطلائع الأدبية»، بمشاركة طلاب نادي الأدب بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجاسم الزعابي، وحسين الشريف، وفاطمة السري، ودانة فؤاد، حيث تتيح الأمسية لطلبة الجامعات عرض نصوصهم والتفاعل مع الجمهور.

كما يسلط الاتحاد الضوء على قضايا معاصرة في الأدب والتقنية من خلال جلسة بعنوان «الأدب والمتلقي بين الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية»، بمشاركة سلطان السويدي، وميثاء محمد، وعائشة إبراهيم. فضلاً عن فعاليات تستعرض تجارب شعرية وسردية متميزة مثل «الشهادات الإبداعية للشعراء بين سؤال الذات والرصد النقدي» وقراءة نقدية في المجموعة القصصية «مصباح الحمام» للكاتبة لطيفة الحاج.

ويقدم الاتحاد خلال مشاركته في المعرض هذا العام مجموعة من الإصدارات الجديدة بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن سلسلة الإصدارات الثقافية المشتركة، وتشمل كتاب «ما وراء المعنى» للشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وكتاب «مسرح سلطان بن محمد القاسمي: رؤية فنية وأبعاد دلالية» للدكتور هيثم الخواجة، وكتاب «التناص في الشعر المعاصر في الإمارات»، وكتاب «مدن المستقبل.. دبي الدخول في الحلم» للدكتور حامد يحيى حسين، إضافة إلى رواية «دم واحد» للكاتب ظاعن شاهين.

كما تتضمن الإصدارات الحديثة كتاب «المسرح في الإمارات بين الفكرة والفرجة (قراءات ومطالعات نقدية)» للكاتب ظافر جلود، وكتاباً يحمل عنوان «الأبعاد الخمسة: تأملات في الفن البصري المعاصر» للكاتبة هدى سعيد الظهوري، وكتاب «ومضات من المسرح الإماراتي: رؤية الواقع والحلم» للدكتور هيثم الخواجة، بالإضافة إلى إصدار خاص بالأعمال الفائزة بجائزة غانم غباش للعام الجاري.

وفي هذا السياق قالت مريم الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المسؤولة الثقافية في الاتحاد: «إن مشاركة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في معرض الشارقة الدولي للكتاب يعزز الهوية الثقافية الوطنية، ويمنح أصوات الأدباء منصة دولية للتبادل الفكري، وتمثل المشاركة فرصة لبناء جسور مع المتلقي، قارئاً وناقداً وأديباً من جهة، ومع الجهات الثقافية من جهة أخرى، كما تمنح فرصة عرض التجارب الأدبية الإماراتية المتنوعة، إضافة إلى طرح منشورات الاتحاد الحديثة من خلال المعارض ونمو مشاريع النشر والتعاون الإقليمي، وتسهم الأنشطة والمحاضرات في نشر المعرفة وتطوير النقد الأدبي خصوصاً. إن حرص اتحاد الكتاب على المشاركة يعكس التزامه بالحفاظ على ازدهار وتفاعل الأدب والثقافة مع الجمهور، ودفع الأدب الإماراتي نحو العالمية».