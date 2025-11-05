مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يسلط الضوء على دور السنع في بناء المجتمع

شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الجلسة الحوارية التي نظمها مكتب شؤون المواطنين في عجمان بعنوان «السنع في ميالسنا»، في مجلس الحليو، بحضور عدد من الطلاب والمسؤولين والأهالي والمهتمين بالتراث والقيم المجتمعية.

الجلسة التي تميزت بطابعها التفاعلي والإنساني تناولت أهمية السنع بوصفه أداة أصيلة لترسيخ السلوك القويم وبناء مجتمع متماسك يحافظ على قيمه وجذوره.

وأكد عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال الجلسة، ضرورة الالتزام بالنظام، مشيراً إلى أن ذلك ليس مجرد سلوك تنظيمي، بل تجسيد للهوية الوطنية واحترام لقيم الدولة وقوانينها.

وأضاف: «أن تكون جزءاً من منظومة قوانين بلدك وتحرص على الالتزام بها، هو في حقيقته أصدق تعبير عن حبك لوطنك وحرصك على صورته وقيمه أمام الجميع».

وفي إطار حديثه عن القيم الاجتماعية الإماراتية المتوارثة استشهد عبدالله بن دلموك بالمثل الشعبي «ربيعك خشمك»، موضحاً أن هذا القول التراثي العميق يعكس قيمة الوفاء للأصدقاء والوقوف إلى جانبهم بالنصح والتوجيه عند وقوع الخطأ.

وشدد على أهمية تربية الأجيال على القيم منذ الصغر، وترسيخ مبادئ الاحترام والتهذيب والتواصل الاجتماعي المبني على الأخلاق والتقدير.

وفي ختام الجلسة قامت مريم علي المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين في عجمان، بتقديم درع تكريم إلى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديراً لجهوده في صون الهوية الوطنية وترسيخ الموروث.