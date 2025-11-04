«الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«أبوظبي للزراعة» ينظمان فعالية «الغافة رمز التسامح في الإمارات»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فعالية تحت عنوان: «الغافة.. رمز التسامح في مجتمع الإمارات» تم خلالها زراعة شجرة الغاف في حديقة الأرشيف والمكتبة الوطنية، تجسيداً لرمز التسامح والتعايش في مجتمع الإمارات.

حضر الفعالية الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، والمهندس أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، إلى جانب أعضاء لجنتي التسامح في الجانبين.

وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي أن فضيلة التسامح تعد من أسمى القيم التي رسخها المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجتمع الإمارات، وكانت لها آثارها العميقة في تعزيز التعايش السلمي والوئام بين جميع فئات المجتمع والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد خالد عثمان أهمية هذه المبادرات التي تدعم التواصل والتعاون بين الجهات الوطنية، مشيراً إلى حرص الهيئة على المساهمة في الفعاليات التي تسلط الضوء على القيم الإماراتية الأصيلة.

ونوه إلى دور الزراعة والتشجير في استدامة حفظ البيئة والموروث وأن اختيار «شجرة الغاف» شعاراً للفعالية يجسد رمزية وطنية عميقة.