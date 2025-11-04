«منار أبوظبي».. إبداعات ضوئية تدمج التراث بالتكنولوجيا

تزخر النسخة الثانية من معرض «منار أبوظبي» المحور الرئيسي لمبادرة «أبوظبي للفن العام»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بتركيبات وأعمال فنية ضوئية مميزة تطل للمرة الأولى من مدينة العين.

وتحت عنوان «دليلك نجم سهيل» يسلط «منار أبوظبي»، الذي يستمر حتى 4 يناير، بإشراف المدير الفني كاي هوري، وبتقييم كل من القيّم الفني علياء زعل لوتاه، والقيم الفني منيرة الصايغ، والقيم الفني المساعد مريم الشحي، من خلال مواقعه الثقافية في مدينة العين المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونيسكو، الضوء على أعمال فنية لستة فنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، حيث تنير أعمالهم الفنية المعتمدة واحتي القطارة والجيمي، ليواصل المعرض رسالته في الاحتفاء بإمارة أبوظبي مركزاً للابتكار الثقافي والفن العام المعاصر، من خلال الدمج بين الإبداع والتراث والطبيعة والتكنولوجيا، لإلهام المجتمع والزوار على حد سواء.

واستمتع الزوار خلال الافتتاح، والذي تزامن مع انطلاق مهرجان الحرف اليدوية التقليدية في العين، بتجارب غامرة ولافتة للنظر بعطلة نهاية الأسبوع، منها أعمال فنية ضوئية مبهرة، قدمها الفنانون رافاييل لوزانو هيمر وخالد الشعفار وميثاء حمدان وعبدالله الملا وعمار العطار وكريستيان برينكمان، حيث اصطحبت هذه الأعمال الجمهور في رحلة حسية، تمزج بين الضوء والصوت والمناظر الطبيعية، في انعكاس لمكانة أبوظبي المتنامية منصة عالمية لتبادل الإبداع والابتكار في الفن العام.

كما انطلقت فعاليات «منار أبوظبي» بجلسة حوارية عامة بعنوان «الفن العام ومشهد العين الطبيعي»، قدمتها القيم الفني للمعرض عليا زعل لوتاه، حيث تناولت لمحة عن الرؤية الإبداعية وراء الأعمال الفنية التركيبية ودور الفن العام في الاحتفاء بالإرث الثقافي لإمارة أبوظبي.