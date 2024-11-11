«استعراض الفقاعات» يصنع البهجة في «الشارقة للكتاب»

الشارقة ــ البيان

جو تفاعلي كبير شهدته مسرحية «استعراض الفقاعات» في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث حرص الكثيرون على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بالمسرحية، وصنع ذكريات جميلة، وتعلم الكثير من المواقف الملهمة.

تدور أحداث المسرحية حول صوفي الكسولة التي تعيش حياة وحيدة، رفيقها الفراش، وأنيسها النوم، أغراضها مبعثرة، وأفكارها مشوشة، وعندما حان موعد ميلادها، تمنت الحصول على هدية جميلة فجاءها الخبر السعيد.

حصلت صوفي على هدية ميلادها، وتوقعت أنها دمية صغيرة، لكنها كانت بحجمها، ولها عالمها الخاص، وهو عالم مليء بالنشاط والحيوية، مرتب لا يعرف الكسل، منظم غير فوضوي، يحترم الوقت، يحب المشاركة والتفاعل، يبحث دوماً عن السعادة لينشرها بين الجميع.

وصورت مشاهد المسرحية دور الدمية الهدية التي تعاملت بحب مع صوفي الكسولة لتغير حياتها إلى الأفضل، وكيف أنها استعملت الحب أولاً ثم المشاركة، والتواصل، وكان لهذه الخطوات التربوية التعليمية الترفيهية أكبر الأثر في إخراج صوفي من عالمها الممل إلى عالم أجمل.

وتضمنت المسرحية فعالية الفقاعات للتعبير عن إمكانية وقدرة الأصدقاء على إسعاد الآخرين، وأن التعاون والمساعدة هي السبب في استمرار الحياة، وأن الفرح يكفي الجميع، وكان للمرح والموسيقى ومشاركة الأطفال مع الممثلين في فقرات المسرحية أكبر الأثر في إضافة البهجة والسرور على الحاضرين.