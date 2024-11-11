أحمد عز وأحمد مراد يلتقيان جمهور «الشارقة الدولي للكتاب» ويكشفان أسرار «كيرة والجن»

التقى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ43 التي انطلقت تحت شعار «هكذا نبدأ» بالنجم المصري أحمد عز، والروائي وكاتب السيناريو أحمد مراد، في جلسة حواريةٍ، شارك فيها النجمان تفاصيل كثيرة عن تعاونهما المثمر معاً في فيلم «كيرة والجن».

وتحدث عز عن تحوله إلى شخصية عبدالقادر شحاتة، الجن في الفيلم، وتفاصيل هذا التحول الدراميّ، وكذلك شارك مراد الكثير من التفاصيل الفنية الهامة عن ظروف تحويله رواية 1919 التي تقع في 400 صفحة تقريباً لفيلم مدته ساعتان ونصف تقريباً.

من فكرةٍ بسيطة

استهلّ أحمد مراد الجلسة بحديثٍ عن ظروف كتابته رواية 1919 التي حولت فيما بعد لفيلم «كيرة والجن»، وفي هذا الصدد قال: «وأنا أكتب (تراب الماس) قمتُ بعملٍ بحثيّ طويل ومضنٍّ.

وخلال البحث عثرتُ على شخصية حقيقية في التاريخ اسمها عبدالقادر شحاتة، مكتوب عنه سطور قليلة جداً، إنه رمى قنبلةً على الإنجليز، ثم قُبض عليه، وأعجبتْ امرأة بفعلته البطولية، فحاولتُ إنقاذه، وبعد أن خرج من السجن ظلّ يبحث عنها.. هذه القصة البسيطة ألهمتني فكتبتُ روايتي. وبالمناسبة وأنا أكتب الرواية لا أفكر إطلاقاً في السينما».

الجنّ يَفتن عز

من جانبه، تحدث الفنان أحمد عز عن كواليس تعاونه مع أحمد مراد واختياره لتمثيل شخصية عبدالقادر شحاتة، بالقول: «قبل أن يُعرض الفيلم عليّ كنتُ قد قرأتُ الرواية، وكانت من أمتع ما قرأت، ثم رأيتُ شخصية الجنّ تتقافز وتتحرك أمامي، وقتها فُتنتْ بها، لذلك عندما هاتفوني للقيام بهذه الشخصية فرحتُ جداً، وأريد أن أصارحكم أني إن لم أر نفسي في أي سيناريو يُعرض عليّ، لا أقبله إطلاقاً».

كواليس

وخلال الجلسة، شارك أحمد مراد جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب تفاصيل عن كيفية تحويل رواياته لأفلام، بالقول: «عندما أريد تحويل رواية لفيلم أفككها تماماً، وأختار ما يصلح منها للفيلم، وأتجاهل ما لا يصلح، حتى إنني أغير العناوين، مثلاً عنوان كيرة والجن تجاري أكثر من 1919 الذي لن يفهم الكثير من الجمهور خارج مصر رمزيته».

وتحدث أحمد عز عن عشقه للفن وما يمكن أن يقدمه من أجل الفن، وقال في هذا الصدد: «من بداية ظهوري كنجم في عام 2004 في فيلم ملاكي الإسكندرية وأنا لم أتقاضَ أبداً أجري كاملاً، وقبلتُ هذا وما زلتُ أقبله عشقاً مني لما أفعله، والأجر أصلاً آخر ما أفكرُ فيه»، وعن الوضع الفني في الوطن العربي قال: «نحن بإمكاننا كعرب تقديم أعمال تصبحُ عالمية، سواءً في المجال الثقافي، أو الرياضي، أو السينمائي، أو العلمي، فقط علينا أن نؤمن أننا قادرون على فعل هذا».

أمنية أحمد عز

في ختام الجلسة الحوارية التي أمتعت الجمهور على مدار ساعة ونصف، شارك أحمد عز جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024 أمنيته التي تشغل باله كثيراً، بالقول: «دائماً أحلمُ أن أشتغل على شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي العظيمة، ما أنتجناه في هذا النوع قليل، وعلينا أن نقدم هذه الشخصيات للعالم، بإنتاج كبير تساعدنا فيه دول».